Ribnitz: Diskussion um Vereinssportlehrer

Ribnitz-Damgarten

Endspurt vor dem Jahreswechsel: Auch in dieser Woche finden wieder einige öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Die Woche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 8. Dezember, tagt um 18.30 Uhr die Gemeindevertretung Schlemmins. Die Sitzung findet im Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße 11 statt. Unter anderem wird diskutiert, ob die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer angehoben werden. Außerdem wird der Haushaltsplan der Gemeinde für das kommende Jahr diskutiert.

Am Mittwoch, 9. Dezember, findet die letzte Stadtvertretersitzung in Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr statt. Los geht es um 18 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz. Unter anderem wird diskutiert, ob eine sogenannte Mängel-App für die Bürger der Bernsteinstadt eingeführt werden soll. Auch die Einstellung eines Vereinssportlehrers ist Thema. Diskutiert wird außerdem, ob sich die Stadt der Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ anschließt.

Stadt und Amt Barth

Am heutigen Montag, 7. Dezember, tagt um 19 Uhr die Gemeindevertretung Pruchtens im Versammlungsraum der Pruchtener Feuerwehr. Thema ist unter anderem die Haushaltsplanung für das kommende Jahr. Außerdem soll ein Grundsatzbeschluss für die Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe mit den Gemeinden Fuhlendorf und Saal gefasst werden.

Am Mittwoch, 9. Dezember, findet die nächste Sitzung des Ausschuss für Schule und Soziales der Barther Stadtvertretung statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaussaal in Barth. Unter anderem informiert die Verwaltung dann zum aktuellen Stand bei der Digitalisierung der Schulen der Stadt, zum Stand der räumlichen Neuordnung der Schulen und zum Thema Sportplatz. Der Ausschuss befasst sich außerdem mit der Vereinsförderung.

Die Gemeindevertretung Divitz-Spoldershagens tagt ebenfalls am Mittwoch. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Divitz. Die Gemeindevertreter befassen sich dann unter anderem mit dem Haushaltsplan der Gemeinde für das kommende Jahr sowie mit der Kalkulation der Schmutzwassergebühren.

Am Donnerstag, 10. Dezember, findet die nächste Stadtvertretersitzung im Barther Rathaussaal statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Unter anderem soll eine sogenannte Wohnraumerhaltungssatzung beschlossen werden. Auch die Entschädigungssatzung für die Feuerwehr soll in einer Neufassung beschlossen werden. Außerdem haben die Fraktionen der Stadtvertretung diverse Anträge gestellt, unter anderem zum Bau einer Anlege- und Einstiegsstelle für Wassersportler an der Barthe, zum Einrichten eines Kranichbeobachtungs- und Aussichtspunktes, zur Senkung der Gewerbesteuer der Stadt Barth und zur Erstellung einer Planung des Sportplatzes am Gymnasium.

Stadt Marlow /Amt Rechnitz /Trebeltal

Am Mittwoch, 9. Dezember, tagt die Stadtvertretung Marlows. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula der Grundschule in Marlow. Unter anderem soll dann der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden. Auch die Hundesteuer ist Thema während der Sitzung.

Amt Darß/Fischland und Zingst

Unter anderem über den Haushalt des Boddendorfes für das kommende Jahr wollen am Dienstag, 8. Dezember, die Mitglieder der Wiecker Gemeindevertretung abstimmen. Außerdem geht es um die Satzung zur Erhebung einer Kurabgabe sowie einen Beschluss zur Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in den bebauten Ortsteil für den Bereich Kielstraße. Die Sitzung in der Darßer Arche beginnt um 18 Uhr.

Ebenfalls über den Etat des kommenden Jahres wollen die Wustrower Gemeindevertreter abstimmen. Deren Treffen in der Fischlandhalle am Donnerstag, 10. Dezember, beginnt um 18 Uhr. Zur Abstimmung stehen auch die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 sowie der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung.

In Prerow stimmen die Gemeindevertreter am Donnerstag, 10. Dezember, über den Übertrag des Eigentums an der Seebrücke an das Land Mecklenburg-Vorpommern ab. Zudem sollen Mittel im Etat 2022 Teilkosten für den Abriss der alten Seebrücke eingeplant werden. Im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens will das Land eine neue Seebrücke errichten. Die Zusammenkunft im Kulturkaten „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr.

Die Mitglieder der Zingster Gemeindevertretung sprechen am Donnerstag, 10. Dezember, unter anderem über eine Neufassung der Parkgebührenverordnung. Außerdem sollen die Bebauungspläne „Mehlsgang/Jordanstraße“ sowie „ Rosenberg“ abschließend bestätigt werden. Die Sitzung findet im Kurhaus statt und beginnt um 19 Uhr.

Von Timo Richter/ Robert Niemeyer