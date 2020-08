Ribnitz-Damgarten

Wie sollen die Museen der Stadt Ribnitz-Damgarten künftig finanziert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der Tourismusausschuss der Stadtvertretung. Einmal mehr geht es dabei auch darum, ob und wie der Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt verringert werden sollte beziehungsweise kann.

„Einen Touristen zu bilden, kann nicht alleine die Aufgabe der Stadt Ribnitz-Damgarten sein“, meinte dazu Tino Leipold (Die Unabhängigen), Vorsitzender des Tourismusausschusses. Die Stadt Ribnitz-Damgarten bezuschusse die Museen mit Steuergeldern. Vorrangig sei die Stadt jedoch für ihre Einwohner verantwortlich.

Kostensteigerungen berücksichtigen

Hintergrund der Diskussion ist unter anderem, dass Ende des Jahres der Vertrag über den Betrieb und die damit verbundene Bezuschussung des Freilichtmuseums Klockenhagen zwischen der Stadt und dem Museumsverein Klockenhagen ausläuft. Dieser Vertrag lief fünf Jahre. Ein erstes Gespräch zur Verlängerung habe es bereits gegeben.

Das Freilichtmuseum wird bislang mit jährlich 230 000 Euro aus dem städtischen Haushalt unterstützt. Museumschef Fried Krüger merkte an, dass Kostensteigerungen etwa bei den Lohnkosten oder durch die Inflation bislang nicht berücksichtigt worden seien, sondern der Zuschussbetrag festgeschrieben ist. Sein Wunsch: eine jährliche Steigerung der Bezuschussung von mindestens 2,5 Prozent.

Die Frage, die zuvor jedoch beantwortet werden soll, ist die nach dem Selbstverständnis des Museums. Wie wichtig ist der touristische Aspekt, wie wichtig der Bildungsauftrag? „Welche Rolle sollen wir als Museum spielen?“, so Fried Krüger. Die Gespräche in den nächsten Wochen und Monaten sollen hier Erkenntnisse bringen. Die Diskussion ist auch Bestandteil der nach wie vor laufenden Kulturwerkstatt, in deren Rahmen das gesamte kulturelle Leben in Ribnitz-Damgarten unter die Lupe genommen wird.

Eintrittspreise erhöhen?

Denkbar sei laut Silke Kunz, die Kostensteigerungen über verschiedene Wege in der Finanzierung darzustellen. Ein Weg sei die Erhöhung der Zuschüsse. Aber auch über die Gestaltung der Eintrittspreise könnte zusätzliches Geld in die Kasse fließen. „Wenn wir unser Angebot verbessert haben, haben wir auch immer den Eintrittspreis angehoben“, so Fried Krüger, „aber das kann auch nach hinten losgehen.“

Heißt: Wird’s zu teuer, bleiben die Besucher weg. 2011 kostete der Eintritt ins Freilichtmuseum noch 4,50 Euro, aktuell liegt er bei 8 Euro. Denkbar sei, mit der Fertigstellung der Bockwindmühle und damit verbundenen neuen Angeboten den Eintrittspreis anzupassen. In den vergangenen fünf Jahren besuchten zwischen rund 59 000 und 64 000 Interessierte das Freilichtmuseum.

Gleichzeitig könnten auf anderer Ebene Geldquellen erschlossen werden, etwa beim Landkreis oder beim Land. Mit Landrat Dr. Stephan Kerth habe es dazu bereits ein Gespräch gegeben, ohne konkrete Finanzierungszusagen. Laut Silke Kunz wolle man auch auf Landesebene ansetzen. Das Freilichtmuseum sei überregional bekannt und aufgrund seiner Ausrichtung als historisches Museum für die Geschichte des Landesteils Mecklenburg ebenso bedeutsam. „Ich finde es gut, die Möglichkeiten auszuloten, die Tragfähigkeit unserer Museen auf mehrere Schultern zu verteilen“, so Tino Leipold.

Diskussion um besucherabhängige Zuschüsse

Das gelte auch für das Deutsche Bernsteinmuseum. Der Betreibervertrag zwischen Stadt und Verein der Klostergeschichte laufe dieses Jahr noch nicht aus. Ein Knackpunkt ist hier die besucherabhängige Bezuschussung. Der Verein bekommt für den Betrieb des Museums jährlich eine feste Summe von 30 000 Euro sowie außerdem 50 Cent pro Besucher.

Die Besucherzahlen im Bernsteinmuseum lagen in den vergangenen fünf Jahren zwischen rund 53 200 und 58 600; der besucherabhängige Zuschuss somit zwischen 26 600 und 29 300 Euro. Es wäre wünschenswert, auf eine feste Summe und damit auf eine stabile Planungsgrundlage bauen zu können, so Henning Schröder, Verwaltungschef des Bernsteinmuseums.

Laut Silke Kunz sei eine besucherabhängige Bezuschussung einerseits motivierend, andererseits würden nach eher besucherschwachen Jahren finanzielle Mittel fehlen, um beispielsweise verstärkt Werbung machen zu können. Das Ansinnen sei laut Silke Kunz, die Bezuschussung der Museen künftig ähnlich zu gestalten. „Unsere Hausaufgabe ist, festzulegen, wie viel uns unsere Museen wert sind“, so Kunz.

Die Eigenerwirtschaftungsquote der beiden Museen liegt übrigens deutlich über dem Durchschnitt. Das Bernsteinmuseum erwirtschaftet 80 Prozent seiner Kosten selbst, das Freilichtmuseum 60 Prozent. In der Regel liege die Eigenerwirtschaftungsquote vergleichbarer Museen bei etwa 25 Prozent.

