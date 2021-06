Lyonel Charles Adrian Feininger wurde am 17. Juli 1871 in New York geboren. Er war ein deutsch-amerikanischer Maler, Grafiker und Karikaturist. Ab 1909 war er Mitglied der Berliner Secession. Mit seinen Arbeiten am Bauhaus seit 1919 gehört er zu den bedeutendsten Künstlern der Klassischen Moderne. Er starb am 13. Januar 1956, ebenfalls in New York.

Zu Beginn seiner Karriere zog es ihn 1905 nach Ribnitz und Damgarten. Bis 1928 hielt er sich dreimal in der Region auf. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Zeichnungen, Holzschnitte, Radierungen und Gemälde mit Motiven aus Ribnitz und Damgarten entstanden. Das berühmteste Motiv ist „The Gate“, eine Radierung, die das Rostocker Tor in der Langen Straße zeigt und unter anderem im Metropolitan Museum of Modern Art in New York oder in der National Gallery in Washington hängt.

Ausstellungen in der Region: Die Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz zeigt einige dieser Werke in ihrem Feininger-Kabinett. Die Galerie ist dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.galerie-ribnitz.de.

Die Galerie „Alte Schule“ in Ahrenshoop widmet ihre aktuelle Ausstellung dem 150. Geburtstag Lyonale Feiningers. Gezeigt werden nicht nur seine Werke, sondern auch von seinen Söhnen, von Schülern und Weggefährten. Die Ausstellung ist bis zum 15. August Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr unter www.galerie-alte-schule-ahrenshoop.de.