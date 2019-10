Ribnitz-Damgarten

In den Asia-Imbiss am Ribnitzer Bahnhof ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Bargeld im unteren dreistelligen Bereich wurde gestohlen. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Einbruch war am Mittwochmorgen durch den Betreiber des Imbisses gemeldet worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die möglicherweise in der Tatnacht etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon: 03821/8750).

Von Robert Niemeyer