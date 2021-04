Ribnitz: Einbruch in Waschstraße

Ribnitz-Damgarten

Am frühen Samstagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in die Waschstraße der Firma „Clean Car“ in Ribnitz-Damgarten eingebrochen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach gelangte der Einbrecher gegen 3.40 Uhr gewaltsam in die Waschstraße und hebelte eine Tür zu einem Büro auf.

Mehr als 1000 Euro Schaden

Der Täter durchsuchte das Büro und angrenzende Räume. Was gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei bislang unbekannt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer helfen kann, kann sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821/87 50), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de melden.

Von Robert Niemeyer