Ribnitz-Damgarten

Ein Dieb, eine Zeitreise, eine Westernstadt und die Suche nach einer Frau: So in etwa lässt sich die Geschichte umreißen, die die Schüler der Sportklasse 6/5 der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten auf die Bühne des Begegnungszentrums bringen. Am Dienstag feierte das Stück Premiere, am Mittwoch waren Senioren der Bernsteinstadt zur Aufführung eingeladen. Donnerstagabend wird das Stück, das viel Bewegung und Musik beinhaltet, öffentlich gezeigt. Um 19 Uhr geht es los.

22 Kinder der Sportklasse haben das Stück gemeinsam mit Deutschlehrerin Jenny Wiesmüller erarbeitet. Bereits im vergangenen Schuljahr begann das Projekt. „Im ersten Halbjahr dieses Schuljahres haben sich die Schüler intensiv damit beschäftigt“, so die Lehrerin, die das Drehbuch geschrieben hat.

Der Eintritt zur öffentlichen Aufführung ist frei. Die Kinder freuen sich aber über eine Spende für die Klassenkasse.

Von Robert Niemeyer