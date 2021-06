Ribnitz: Erneut Corona-Kundgebungen am Montag

Ribnitz-Damgarten

Am Montag, 7. Juni, ist im Zentrum von Ribnitz abermals mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Grund sind Corona-Demos bzw. Corona-Kundgebungen am Montagabend.

Im Vergleich zu den vergangenen Wochen ändern sich die Veranstaltungsorte. Auf dem Marktplatz wird am Montag nach OZ-Informationen nur die Initiative „Ribnitz-Damgarten bleibt bunt“ auftreten. Deren Initiatoren haben demnach eine Gedenkveranstaltung für die Toten der Corona-Pandemie angemeldet, die um 18 Uhr beginnt. Um 19 Uhr soll die Kundgebung enden. Maximal 20 Teilnehmer sollen dazu angemeldet sein. Von der Versammlungsbehörde des Landkreises heißt es, dass mit 40 bis 50 Teilnehmern zu rechnen ist.

Umzug zum Hafen

Versammlungsort der Initiative „Ribnitz-Damgarten bleibt bunt“ ist der Brunnen auf dem Marktplatz in Ribnitz. Dieser Ort war zuletzt stets Treffpunkt für die Kundgebungen des sogenannten „Bürgerforums Ribnitz Damgarten“. Die Veranstaltung von „Ribnitz-Damgarten bleibt bunt“ fand zuletzt zweimal am Seiteneingang der Marien-Kirche statt.

Das Bürgerforum muss seine Kundgebung nun an einen anderen Ort verlegen. An der Skulptur „Der Zirkus kommt“ an der Promenade im Ribnitzer Hafen soll die Kundgebung nun stattfinden, und zwar um 18 Uhr.

Zuvor startet am Ribnitzer Bahnhof eine Demonstration. Diese führt nach OZ-Infos vom Bahnhof über die Bahnhofstraße in die Parkstraße und über die Fritz-Reuter-Straße und den Nördlichen Rosengarten zurück in die Lange Straße. Weiter geht es am Markt und der Kirche vorbei und über die Mühlenstraße Richtung Ribnitzer Hafen. Während der Demo kann es in den genannten Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Polizei im Einsatz

Unter anderem protestiert das Bürgerforum seit einigen Wochen regelmäßig gegen die Corona-Politik der Landesregierung und der Bundesregierung. 100 Teilnehmer sollen offiziell angemeldet sein. Vonseiten der Versammlungsbehörde heißt es, dass 150 bis 200 Teilnehmer möglich sind.

Die Polizei wird am Montag abermals im Einsatz sein. Die Beamten des Ribnitz-Damgartener Reviers werden von der Bereitschaftspolizei unterstützte. Größere Absperrungen werde es nicht geben, heißt es aus dem Ribnitz-Damgartener Ordnungsamt. Der Innenraum des Marktplatzes gesperrt. Die Straßen Am Markt sowie die Lange Straße bleiben frei, ebenso wie die Parkplätze hier.

Von Ribnitz-Damgarten