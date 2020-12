Ribnitz: Erste Spenden für den Heimattierhof eingegangen

Ribnitz-Damgarten

Die ersten Spenden für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sind auf dem Spendenkonto bei der Sparkasse eingegangen. In der ersten Woche der diesjährigen Aktion sind bereits mehr als 1500 Euro gespendet worden.

Gespendet haben: Simone und Jens Fleischer, 50 Euro; Gabriele Raskop, 50 Euro; Cornelia und Thomas Fromme, 100 Euro; Dagmar und Ullrich Balke, 20 Euro; Jörn Berneis, 25 Euro; Katrin Schwarz, 50 Euro; Frank Starck, 30 Euro; Marlis und Arnold Maaß, 20 Euro; Johanna und Hans-Jürgen Werk, 50 Euro; Michael Haider, Dorfschäferei Palmzin, 30 Euro; Dr. Falko Milski, 100 Euro; Dietrich Spreemann, 30 Euro; Michael Sonntag, 20 Euro; Sybille und Andreas Gohs, 150 Euro; Hans Wiethoff, 150 Euro; Margrit und Gerhard Kornack, 30 Euro; Barbara Barthel, 50 Euro; Frank Ilchmann, 100 Euro; Astrid Lindholz, 10 Euro; Manfred Steder, 100 Euro; Heidemarie und Siegfried Brandt, 20 Euro; Christian Ehlers, 50 Euro; Eva-Maria und Frank Wirzkowski, 50 Euro; Ingrid und Herbert Tessmann, 50 Euro, Exakt Service Rostock GmbH, 200 Euro.

Allen Spendern herzlichen Dank!

Die OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten unterstützt anlässlich der diesjährigen Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ den Heimattierhof in Ribnitz-Damgarten. Das kleine Tierparadies ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, Kitas und Schulklassen, aber auch für Gäste Ribnitz-Damgartens. Leider ist der in die Jahre gekommene Spielplatz des Tierhofes gesperrt. Die OZ sammelt deshalb für einen neuen Spielplatz.

So können sie spenden:

Empfänger: Heimattierhof Ribnitz-Damgarten e. V.

IBAN: DE81 1505 0500 0112 2487 64

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Sie können auch vor Ort spenden. Die Weihnachtsaktion wird unter anderem unterstützt von der Schauer & Lindner Pflanzenschule in Wiepkenhagen. Hier steht eine OZ-Spendenbox. Eine weitere Box steht am Empfang der Boddenkliniken in Ribnitz. Auch im Service-Center der OZ in der Langen Straße in Ribnitz ist eine Spendenbox aufgestellt worden.

Von Robert Niemeyer