Ribnitz-Damgarten

Sie waren auf dem Nachhauseweg, als sie plötzlich nach der Kreuzung auf der Bundesstraße 105 bei Ribnitz-Damgarten die Autowracks sahen. Für Susanna Tietz und ihre Familie war sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss – und das sie helfen müssen. Sie waren eine der Ersten, die bei dem schlimmen Unfall am 1. August geholfen haben. Die Damgartenerin wählte den Notruf.

Ein 28-Jähriger hat am vergangenen Sonntag beim Überholen im Kurvenbereich den entgegenkommenden VW Transporter übersehen und ist frontal hineingefahren. Zehn Personen werden bei dem Crash verletzt – darunter Kinder und eine schwangere Frau. Ein Vierjähriger, ein 16-Jähriger und der 22-jährige Fahrer des aus Sachsen stammenden Transporters werden schwer verletzt, ebenso der 28-jährige mutmaßliche Unfallverursacher.

„Wir haben gar nicht nachgedacht, sondern einfach gemacht“

Den Unfall selbst habe sie nicht gesehen, sagt Susanna Tietz. „Als wir bei der Kreuzung abbogen, sahen wir plötzlich die Wracks“, beschreibt die 43-Jährige. Sofort seien sie an den Straßenrand gefahren und aus dem Auto gestiegen. „Wir haben gar nicht nachgedacht, sondern einfach gemacht“, beschreibt die Einzelhandelskauffrau weiter. „Schließlich kann es auch einem selbst passieren und dann ist man für jede Hilfe dankbar.“

Ihr Freund und ihr Sohn seien sofort zu den schwer beschädigten Fahrzeugen gerannt – auch zwei weitere Jugendliche haben dabei geholfen, betont sie. Gemeinsam holten sie die Kinder aus den Autos mit Totalschaden. „Ich habe dann den Notruf gewählt und die Polizei verständigt“, sagt Susanna Tietz.

Susanna Tietz kümmerte sich um das Baby

Die Situation sei schrecklich gewesen, berichtet die Ersthelferin weiter. „Schreie waren zu hören, alle standen unter Schock oder waren verwirrt.“ Sie habe sich sofort dem weinenden Baby angenommen, dessen verletzte Mutter sich nicht mehr um ihr Kind kümmern konnte. „Ich bin selbst Mutter und habe einfach funktioniert“, schildert die 43-Jährige ihre Gedanken.

Sie habe anscheinend genug Ruhe ausstrahlen können, beruhigte das Kind, gab ihm die Flasche. „Ich denke, es war gut, dass das Baby nicht so herumgereicht wurde, schließlich waren wir alle Fremde“, sagt die Damgartenerin. Erst als feststand, in welches Krankenhaus die Verletzten kommen, überreichte sie das Kind an den Rettungsdienst. Zwei Stunden war sie bis zu diesem Zeitpunkt am Unfallort geblieben.

Suche nach Ersthelfern auf Facebook

Dafür sind die Unfallopfer sehr dankbar. Auf Facebook suchte Moni Ast, offenbar eine der Betroffenen, nach den Ersthelfern. „Wir sind auf der Suche nach dem hilfsbereiten Ersthelfer, welcher sich trotz der schlimmen Verletzungen so gut um unseren Fahrer des blauen Busses beim Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten gekümmert hat und somit noch Schlimmeres verhindert hat. Du bist ein Held und wir möchten uns gerne persönlich bei dir bedanken“, heißt es in dem Post. Und weiter: „Ebenso suchen wir die nette Frau, die sich um den Kleinsten der Verunfallten gekümmert hat, während die anderen von den Sanitätern versorgt wurden“.

Susanna Tietz hat mit ihr bereits Kontakt aufgenommen. „Ein Treffen ist geplant“, versichert sie. So richtig hätte die Damgartenerin und ihre Familie das Geschehene noch nicht verarbeitet. „Wir reden viel darüber“, sagt die 43-Jährige. „Doch wenn man wieder darüber liest oder Bilder sieht, wühlt es einen schon noch auf.“

Von Ann-Christin Schneider