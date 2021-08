Ribnitz: Eventreihe „Musik offen“ gestartet

Ribnitz-Damgarten

Das Wetter hat mitgespielt, und so fand das Auftaktkonzert der Reihe „Musik offen“ in Ribnitz-Damgarten in ganz besonderer Atmosphäre statt. Mit der Klosterkirche im Hintergrund und dem nahenden Sonnenuntergang verfolgten am Dienstag etwa 150 Besucher das Konzert der „Breitling Stompers und Susi Koch“. Auf der zum naturnahen Veranstaltungsort erweckten Freilichtbühne am Kloster in Ribnitz gab es Dixieland-Musik, Jazz und Swing auf die Ohren.

Corona-Alternative

Die Konzertreihe „Musik offen“ ist eine Corona-Alternative zum Bernsteinfest. Bis 8. August werden täglich Veranstaltungen in und um Ribnitz-Damgarten geboten. Das Gutshaus Pütnitz wird am Donnerstag, 19 Uhr, Kulisse für ein Soul- und Jazz-Abend mit Jaqueline Boulanger und Band aus Rostock sein. Bei karibischen Klängen und coolen Drinks kann man am Freitag von 17 bis 23 Uhr bei der After-Work-Party am Ribnitzer Hafen chillen.

Drei Veranstaltungen am Sonnabend

Am Sonnabend stehen drei Veranstaltungen auf dem Programm. Auf der Freilichtbühne am Kloster wird von 15 bis 16.30 Uhr Artistik und Clownerie geboten, und von 18 bis 23.30 Uhr gibt es hier chillige Musik, Kino und Cocktails. Am Bernsteinsee gibt es Sonnabend Irish & Scottish Folk (18.30 bis 23 Uhr). Am Sonntag wird von 15 bis 17.30 Uhr in den Klosterinnenhof zu einem musikalischen Nachmittag mit der „Original Mecklenburg Vorpommerschen Blaskapelle“ aus Ribnitz-Damgarten sowie Thomas Lenz und Arne Wolf eingeladen.

Von Robert Niemeyer