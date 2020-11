Ribnitz: Fahranfänger von der Polizei gestoppt

Ribnitz-Damgarten

Bei Fahranfängern gelten strengere Gesetze. Das musste jetzt ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rostock erfahren. Am späten Dienstagabend war er in der Straße Am See von der Polizei anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Dabei sollte der junge Mann auch einen Atemalkoholtest machen.

Dieser zeigte einen Wert von 0,1 Promille an. Normalerweise angesichts der bekannten 0,5-Promille-Grenze kein größeres Problem für Autofahrer. Für Fahranfänger jedoch schon. In der Probezeit dürfen Autofahrer nämlich gar nicht alkoholisiert hinterm Steuer sitzen.

250 Euro Strafe

Deshalb musste der 19-Jährige die Polizisten auf das Ribnitzer Revier begleiten. Ein zweiter, gerichtsfester Test ergab dann erneut einen Wert von 0,1 Promille. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Dem 19-Jährigen drohen ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei. Außerdem wurde die Führerscheinstelle informiert, die über weitere Sanktionen befindet.

Von Robert Niemeyer