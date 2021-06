Ribnitz: Festspiele MV veranstalten Konzerte in der St.-Marien-Kirche

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Lockerungen machen es möglich. Endlich sind wieder Veranstaltungen möglich, auch in der Stadt Ribnitz-Damgarten. Am Mittwoch ist die Bernsteinstadt Station für die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. „Wohlregistriert“ heißt es in der St.-Marien-Kirche in Ribnitz.

Stadtwerke verschenken Tickets

Gábor Boldoczki Quelle: Privat

Im Kartenvorverkauf sind nur noch wenige Karten erhältlich und zwar über die Veranstalter der Festspiele selbst (www.festspiele-mv.de). Wer schnell ist, kann aber am Dienstag noch Tickets abstauben. Die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten, Sponsor des Konzerts, verschenken zehn Eintrittskarten für das beziehungsweise die Konzerte.

Den schnellsten fünf Anrufern, die am Dienstag, 15. Juni, zwischen 9 und 10 Uhr anrufen, erhalten jeweils zwei Tickets. Die Telefonnummer lautet: 03821/893348.

Orgel und Trompete

Am Mittwoch, 16. Juni, um 18 und um 20 Uhr ist in der Ribnitzer Stadtkirche das Duo Rezital zu erleben. Orgel trifft hier auf Trompete, Sebastian Küchler-Blessing trifft Gábor Boldoczki. Beide präsentieren unter der Leitung von Markus J. Langer eine eigens für dieses Konzert zusammengestellte Messe.

Sebastian Küchler-Blessing Quelle: Anne Hornemann

Mit einem vielfältigen Programm widmen sich die Musiker dabei rumänischen, deutschen und englischen Komponisten, wie unter anderem Enescu, Bach und Purcell. Zum Programm gehören unter anderem folgende Stücke: Légende für Trompete und Orgel (Enescu), Purcells Sommernachtstraum (Suite für Trompete und Orgel) oder Mozarts Fantasie f-Moll für Orgel solo (KV 608).

Die Konzerte unterliegen zum Schutz vor Ausbreitung des Corona-Virus strengen Regeln. Einlass wird nur mit negativem Corona-Test oder Nachweis über eine Corona-Impfung oder Genesung gewährt. Für Kinder entfällt die Testpflicht während der Schulzeit, in den Ferien müssen auch Kinder ab 6 Jahren getestet werden. Den Einlass und auch den Auslass regelt das Personal der Festspiele. Während der gesamten Veranstaltung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kontaktdaten werden mit dem Ticketkauf registriert. Der Abstand von 1,5 Metern sollte stets eingehalten werden.

Von Robert Niemeyer