Ribnitz-Damgarten

Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Und manch einer möchte trotz Corona-Virus an den Feiertagen ein Restaurant besuchen. Möglicherweise auch einen nahen Verwandten im Krankenhaus oder sich einfach vor dem Familienbesuch einmal absichern. Ein Test ist dafür notwendig. Corona-Schnelltests sind auch an den Feiertagen möglich. Hier lesen Sie, wo und wann genau.

Fünf Testzentren in Zingst

Gleich fünf Testzentren existieren allein in Zingst. Die Einrichtung in der Villa Ruh, Strandstraße11, wird von der Apotheke Zingst geleitet. Ein Termin kann unter der Nummer 01 60-8 99 87 07 vereinbart werden. Am 24. Dezember erfolgt dort nur ein Notdienst. An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist jeweils von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 27. bis 30. Dezember werden jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 16.30 Uhr Corona-Tests durchgeführt. Am Silvestertag ist von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Neujahr und am Sonntag, 2. Januar, ist das Testzentrum geschlossen.

Corona-Tests werden auch im „Emma’s“ in der Strandstraße 57 durchgeführt. Eine Terminvereinbarung ist unter 01 74-3 11 50 59 möglich. Geöffnet ist Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 10 bis 13 Uhr. Vom 27. bis 30. Dezember werden Tests jeweils von 10 bis 18 Uhr durchgeführt. Am letzten Tag dieses Jahres ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag werden Tests von 11 bis 14 Uhr und am darauffolgenden Sonntag von 10 bis 13 Uhr angeboten.

Im „Fläckfri“ in der Hafenstraße 18 werden Tests über die Feiertage hinweg jeweils von 10 bis 13 Uhr durchgeführt. Geschlossen ist am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Silvestertag. Termine können unter der Nummer 01 57-56 84 73 31 abgesprochen werden.

Im Experimentarium, Seestraße 76, befindet sich das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes. Der Parkplatz ist über die Bahnhofsstraße zu erreichen. Heiligabend und über Weihnachten ist die Einrichtung geschlossen. Vom 27. Dezember an bis einschließlich Sonntag, 2. Januar, werden Corona-Tests jeweils von 10 bis 14 Uhr durchgeführt.

Eine weitere Testmöglichkeit bietet das Hotel „Am Deich“, Seestraße 79. Termine dort können unter der Nummer 01 51-74 11 58 98 vereinbart werden. Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage über ist geschlossen. An den übrigen Tagen bis Sonntag, 2. Januar, werden Tests jeweils von 8 bis 9 Uhr mit Termin, sowie von 11 bis 15 Uhr ohne Termin angeboten.

Testzentren auf dem Darß und dem Fischland

Am heutigen Mittwoch eröffnet in Prerow ein Testzentrum im Kulturkaten „Kiek in“. Am Mittwoch und Donnerstag ist jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Corona-Tests werden während der Weihnachtstage jeweils 9 bis 13 Uhr durchgeführt. Vom 27. bis 30. Dezember werden im „Kiek in“ jeweils von 10 bis 16 Uhr Tests angeboten. Silvester und Neujahr ist jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet, vom 2. bis 8. Januar werden Corona-Tests jeweils von 10 bis 16 Uhr durchgeführt.

Während des Besuchs des Testzentrums kann mit Parkscheibe bis zu einer Stunde kostenfrei auf den Parkplätzen am „Kiek in“ und in der Hülsenstraße geparkt werden. In dem Testzentrum gibt es auch die „Corona-Bändchen“ sowie das für „geboosterte“ Menschen, mit denen der Impf- beziehungsweise Genesenen-Status für Einkäufe und Besuche in der Gastronomie im Bereich des Amtes Darß/Fischland dokumentiert werden kann.

Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ist das Testzentrum im Sommertheater in Born, Chausseestraße 90, jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am 26. Dezember ist geschlossen. Bis Silvester ist dann wieder regulär täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Öffnungszeiten über den Jahreswechsel stehen noch nicht fest.

Nach derzeitigem Stand ist das Testzentrum im Hotel „The Grand“ in Ahrenshoop bis zum Jahresende täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet, auch über die Weihnachtsfeiertage hinweg. Die Testzeiten für Silvester, Neujahr und den nachfolgenden Sonntag stehen noch nicht fest. Es wird aber Testmöglichkeiten an diesen Tagen geben. Termine können online abgemacht werden. Auf der Seite www.the-grand.de/hygienemassnahmen ist ein Link zu einem Kalender vorhanden.

Testzentren in Dierhagen

Testmöglichkeiten existieren auch im Ostseehotel Dierhagen, Wiesenweg 1. Geöffnet ist dort montags bis samstags jeweils von 8 bis 10 Uhr. Zusätzlich ist auch am Sonntag, 26. Dezember, auf. Es ist keine Voranmeldung erforderlich.

Auch in der Kurverwaltung in Dierhagen, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2, werden Tests durchgeführt. Heiligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen werden dort jeweils von 10 bis 14 Uhr Corona-Tests durchgeführt. Vom 27. bis 30. Dezember ist jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am letzten Tag des Jahres ist von 10 bis 14 Uhr auf. Am Neujahrstag bleibt die Einrichtung geschlossen.

Das Testzentrum neben der Dierhäger Sparkasse, Strandstraße 31, hat Heiligabend sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am 25. Dezember bleibt die Einrichtung geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember werden Tests jeweils von 9 bis 18 Uhr durchgeführt, ebenso am Sonntag, 2. Januar. Silvester ist von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am Neujahrstag ist zu.

Testzentren in Ribnitz-Damgarten, Barth und Umgebung

In Ribnitz-Damgarten wird an den Feiertagen ebenfalls getestet. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig. Das Schnelltestzentrum in der Langen Straße 54 in Ribnitz ist über Weihnachten, also vom 24. bis 26. Dezember, jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. In der Woche bis Silvester gelten die normalen Öffnungszeiten: 9 bis 11.30 Uhr sowie 12.30 bis 18 Uhr. Am 31. Dezember ist das Testzentrum wieder von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. Januar ist es geschlossen.

Das Testzentrum in der Langen Straße in Ribnitz. Quelle: Susanne Retzlaff

Das Testzentrum in Marlow ist vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Gleiches gilt für Tests in der Recknitztalapotheke in Bad Sülze. Bis Weihnachten sind in Marlow Tests täglich von 9 bis 16 Uhr möglich, zwischen den Jahren täglich von 13 bis 18 Uhr. In Bad Sülze wird Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 15 Uhr getestet.

In Barth hat das Testzentrum im Kulturhaus „HdW“ in der Bahnhofstr. 2 an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Generell gilt ansonsten: Getestet wird täglich von 9 bis 17 Uhr.

Von Anja Krüger, Timo Richter, Robert Niemeyer