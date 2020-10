Ribnitz-Damgarten

Inga Holtz erfüllt sich einen Traum: Am 2. November eröffnet sie ihren eigenen Frisiersalon. Der befindet sich Am Petersdorfer Weg 2 in Ribnitz direkt neben dem Wohnhaus, in dem sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt.

Noch sei einiges zu tun im künftigen Salon, „aber das wird“, sagt sie. Die 37-Jährige hat 19 Jahre lang in einem Ribnitzer Salon gearbeitet. „Nach so vielen Jahren war es einfach an der Zeit für eine Veränderung“, so die Friseurmeisterin.

Anzeige

Ein Mix aus alt und neu

Der Frisiersalon bietet sowohl den Kundinnen und Kunden als auch ihr absolute Ruhe – Blick in den Garten inklusive. „Ich freue mich, mehr Zeit für meine Kunden zu haben“, erzählt sie weiter.

Bei der Innenausstattung setzt sie auf eine Mischung von neu und alt. So wird eine viel genutzte alte Werkbank aus Holz zu ihrem Arbeitsplatz. „Ich liebe Dinge, die eine Seele haben“, sagt Inga Holtz. Es wird noch eine weitere Neuerung in ihrem Leben geben: Künftig wird sie für die Handwerkskammer in Neubrandenburg als Dozentin in der Meisterschule tätig werden.

Von Edwin Sternkiker