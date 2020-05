Ribnitz: Gebäudewirtschaft stellt Plan für ehemalige Kreisverwaltung vor

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Krise hat auch die Lokalpolitik in der Region Ribnitz-Damgarten für einige Wochen lahmgelegt. Nach den ersten Lockerungen finden nun auch wieder Sitzungen lokalpolitischer Gremien statt. Dabei werden die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 26. Mai, findet die nächste Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten im Begegnungszentrum in Ribnitz statt. Los geht es um 17.30 Uhr. Unter anderem informiert dann die Gebäudewirtschaft über den aktuellen Planungsstand für das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung und den Neubau an der Ecke Mittelweg/ Bahnhofstraße.

Am Dienstag, 26. Mai, findet auch die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskows statt. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ahrenshagen. Unter anderem werden dann der Ortswehrführer der Feuerwehr Altenwillershagen und sein Stellvertreter ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler berichtet über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Auch eine Einwohnerfragestunde findet statt.

Die am Dienstag, 26. Mai, angesetzte Sitzung des Tourismusausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens fällt aus.

Fischland-Darß-Zingst

Zu einer Erhöhung der Beiträge zur Betreuung von Kindern in der „Uns Darßer Kinnerstuw“ stimmen die Prerower Gemeindevertreter am Donnerstag, 28. Mai, über das kommunale Einvernehmen ab. Das Darßer Bildungszentrum als Träger der Einrichtung hatte nach einer Neukalkulation beim Landkreis einen Antrag auf Erhöhung der Entgelte für die Kinderbetreuung in den einzelnen Bereichen gestellt. Inzwischen wurde mit dem Landkreis die neue Vereinbarung geschlossen. Während der Zusammenkunft im Kulturkaten „Kiek in“ soll auch die Änderung der Stellplatzsatzung abgestimmt werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.

Stadt und Amt Barth

Die Barther Stadtvertreter treffen sich am Donnerstag, 28. Mai, um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Gästen zugelassen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters Friedrich-Carl Hellwig, Informationen zu finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Stadthaushalt und der Wirtschaftsplan der Stadtwerke. Diskutiert wird auch, wann und in welcher Form die reguläre Sitzungsperiode weitergeht und wie verfahren wird, wenn die Maßnahmen wieder verschärft werden.

Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Am Donnerstag, 28. Mai, tagt die Gemeindevertretung der Gemeinde Eixen. Die Sitzung findet im Bürgerhaus in Kavelsdorf statt. Unter anderem geht es dann um den Neubau eines Feuerlöschteichs in Ravenhorst. Außerdem soll beschlossen werden, dass die Gemeinde am Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ teilnehmen soll. Einwohner haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bürgermeister André Bonitz berichtet außerdem über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde.

Von awe/tri/ron