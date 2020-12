Ribnitz-Damgarten/Bad Sülze

Horst Schacht hatte das Zehner-Kanu, das dem Ribnitzer Sportverein (RSV) im Sommer in Bad Bad Sülze gestohlen wurde, schon fast abgeschrieben. Um so erfreuter war der RSV-Präsident, als ihn die Polizei am 24. November informierte, dass das Kanu wieder auftaucht sei.

Noch am selben Tag sind er und RSV-Mitglied Norbert Sommerfeldt nach Bad Sülze gefahren, um das Kanu zu übernehmen. Hier hatte bereits Heiko Allgeyer, Mitarbeiter des Bad Sülzer Stadtbauhofes, dafür gesorgt, dass das Boot aus der Recknitz herausgeholt und sicher an Land gelagert wurde. Seit einigen Tagen befindet sich das Boot nun wieder auf dem Gelände des RSV-Ruderstützpunktes im Hafen in Damgarten.

Anzeige

Tour von Bad Sülze nach Damgarten war geplant

Neben zwei weiteren Kanus wurde das verschwundene Boot am 24. Juli von Sportfreunden der Abteilung Wassersport des RSV mit einem Lkw vom Vereinsgelände am Damgartener Hafen nach Bad Sülze transportiert. Dort wollten Wassersportler am folgenden Tag eine Kanutour die Recknitz flussabwärts Richtung Hafen Damgarten unternehmen. Die Boote wurden auf einer kleinen Wiese am Ufer der Recknitz direkt vor dem Gebäude des Jugendhauses Alte Molkerei (JAM) gelagert und mit Drahtseil und Vorhängeschloss gesichert.

Am Tag darauf wollten die Teilnehmer der Tour gegen 7.30 Uhr starten, mussten aber feststellen, dass eines der Boote fehlte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Es fanden sich dann deutliche Schleifspuren durch das hohe Gras, die das an dieser Stelle ziemlich steile Ufer der Recknitz hinabführten. Auch am gegenüberliegenden Ufer im Bereich einer Beton-Slipanlage fanden sich blaue Lack-Kratzspuren in der Farbe des gestohlenen Bootes.

Lesen Sie auch: Von der Recknitz aus die wildromantische Natur genießen

Aufruf in der OZ und im Internet

Der RSV startete daraufhin einen Aufruf. Alle, denen das Kanu irgendwo auffällt, wurden via Internet und OSTSEE-ZEITUNG gebeten, sich zu melden. Entweder bei der Polizei oder direkt im Büro des RSV. Auch Bootsverleiher in der Region wurden informiert. Mit Erfolg. Denn die beiden Schwestern Peggy Lippmann und Katrin Risch gehörten zu denjenigen, die diesen Aufruf in der OZ beziehungsweise im Internet gelesen hatten.

Und so war ihnen sehr schnell klar, woher das Boot stammte, das sie in dem bis an den Fluss reichenden Brombeergestrüpp bei einem Spaziergang entdeckt hatten. Peggy Lippmann: „Nur deshalb, weil die Brombeersträucher die Blätter verloren hatten, konnte wir das Boot überhaupt entdecken.“

Horst Schacht: „Wir sind den beiden Frauen sehr dankbar, dass sie sich gemeldet haben, denn dieses Kanu ist besonders bei Schulklassen und Firmen sehr beliebt und wird oft ausgeliehen. Wenn es nicht wieder aufgetaucht wäre, wäre das in finanzieller Hinsicht ein fühlbarer Verlust für den Verein gewesen. Immerhin kostet so ein Kanu in der Neuanschaffung um die 5200 Euro. Geld, das wir nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln können.“

Als Dankeschön hat der RSV-Präsident den beiden Frauen einen Gutschein für eine Floßfahrt im kommenden Jahr mit der gesamten Familie überreicht. „Auch Heiko Allgeyer ist herzlich eingeladen“, so Schacht.

Von Edwin Sternkiker