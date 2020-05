Ribnitz: Grundschüler freuen sich über Schulstart

Ribnitz-Damgarten

Unterricht in Kleingruppen, spielen mit Abstand, aber endlich wieder Schule. „Ich habe mich gefreut, dass ich meine Kumpels wiedersehe“, sagt Thomas Brauer. Der Zehnjährige darf wie alle anderen Viertklässler im Land Mecklenburg-Vorpommern seit dieser Woche wieder zur Schule gehen.

„Es läuft erstaunlich gut“, sagt Silvia Thiel, Koordinatorin der Grundschule der Ribnitzer Bernsteinschule. Und die Viertklässler waren Anfang dieser Woche auch die ersten Schüler, die davon erfuhren, dass ihre Schule einen Preis gewonnen hatte.

Anzeige

Kleingruppen und besondere Betreuung

Silvia Thiel, Koordinatorin an der Grundschule der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Weitere OZ+ Artikel

Die drei vierten Klassen wurden in fünf Lerngruppen mit jeweils circa zehn Schülern aufgeteilt, um die Abstände in den Klassenräumen zu gewährleisten. In den Räumen gibt es Seifenspender und Handtücher. Die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde werden in zwei Unterrichtsblöcken unterrichten.

Drei Lehrer betreuen die Gruppen. Jede Gruppe hat zudem einen Betreuer abseits des Unterrichts, etwa in den Pausen oder an der Bushaltestelle. Jede Klasse nutzt einen anderen der drei Aufgänge. „Wir versuchen, so gut wie möglich die Regeln einzuhalten“, sagt Silvia Thiel. Das sei mit den Grundschülern schwieriger als beispielsweise mit den zehnten Klassen, die eine Woche zuvor zurückgekehrt waren.

„Wir haben die Kinder vermisst!“

„Der erste Schultag war schön. Aber ich muss mich wieder daran gewöhnen, früh aufzustehen“, sagt die zehnjährige Cady Grotheer. „Ich war aufgeregt, als ich am Montag aufgestanden bin. Endlich sieht man die anderen Kinder wieder“, freute sich auch Mitschülerin Merle Hoppe darüber, wieder zur Schule zu dürfen.

„Wir haben die Kinder vermisst. Und die Kinder haben uns gesagt, dass ihnen die Schule und die Lehrer gefehlt haben“, sagt Silvia Thiel. Dennoch sei einiges anders. Auf dem Schulhof gehe es in den Pausen beispielsweise deutlich ruhiger zu. Jede Klasse hat einen eigenen Pausenhofbereich zugewiesen bekommen. Außerdem finden die Pausen zeitlich versetzt statt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Gefreut hätten sich die Lehrer über das Engagement der Eltern während der Corona-Pause. „Wir haben viel davon mitbekommen und viele Eltern noch mal ganz anders kennengelernt“, sagt Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. Die Mädchen und Jungen hätten überwiegend einen geregelten Tagesablauf gehabt und die gestellten Aufgaben erfüllt. „Die Kinder haben sehr gut zu Hause gearbeitet“, so Silvia Thiel.

Auszeichnung für Schulprojekt

Renate Friedrich, Sozialarbeiterin an der Ribnitzer Bernsteinschule. Quelle: Robert Niemeyer

Und sie haben in den vergangenen Jahren sehr viel für ein gutes Miteinander getan, möglicherweise ein Grund, warum der Start nach der Corona-Pause so gut funktioniert. Dafür wurde die Schule nun ausgezeichnet. Beim Wettbewerb „MV sind wir“ der Initiative „Wir in MV“ belegte die Grundschule in der Demmler-Straße den ersten Platz. Das Motto des Wettbewerbs lautete „Unsere Schule lebt Zusammenhalt und Respekt“.

„Es gab immer mal wieder Schubsereien oder Geschrei. Das hat uns Lehrer und auch die Kinder genervt“, sagt Silvia Thiel. Im Schuljahr 2016/17 begann die Suche nach einem Weg, ein besseres Miteinander zu finden. An diesem Prozess waren alle beteiligt, die mit der Grundschule zu tun haben, Schüler, Lehrer, Hausmeister, Sekretärinnen und auch die Eltern. „Dass dieser Prozess auf so breite Schultern verteilt wurde, hat den Ausschlag dafür gegeben, dass wir den Preis gewonnen haben“, sagt Renate Friedrich, Sozialarbeiterin an der Bernsteinschule.

Initiative „Wir in MV“ „Wir in MV“ ist eine Initiative des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommerns unterstützt vom Landessportbund, Antenne MV, der AOK, der Provinzial sowie dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Mit Gesundheits-, Kriminal- und Verkehrsprävention in der Schule engagiert sich „Wir in MV“ dafür, dass Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern fit und sicher aufwachsen, dass sie sich selbstbewusst und stabil entwickeln können. Die Initiative stellt dafür Material zur Verfügung oder vermittelt Experten. Mehr dazu unter www.wir-in-mv.de.

Vier Regeln wurden in der Folge aufgestellt, die in jedem Schuljahr gelebt werden und zu denen Aktionen stattfinden. Diese Regeln lauten „Ich gehe mit anderen respektvoll um“, „Ich bin für eine gewaltfreie Schule“, „Ich bereite mich auf den Unterricht vor und arbeite gut mit“ und „Ich halte das Schulgebäude und das Schulgelände sauber“.

Das Buch der guten Taten

Zudem wurde der Tag des Respekts ins Leben gerufen, der regelmäßig stattfindet. Jede Klasse hat außerdem ein sogenanntes Buch der guten Taten, in das selbige eingetragen werden. Besonders bemerkenswerte Handlungen werden in das Große Buch der guten Taten eingetragen. Jedem Erstklässler wurde zudem ein Viertklässler zugeteilt, der beim Start ins Schulleben hilft. Die Schüler einer jeden Klasse haben sich darüber hinaus mit einer schriftlichen Abmachung auf Verhaltensregeln geeinigt.

„Es hat sich dadurch einiges verändert. Es ist viel ruhiger im Schulgebäude“, sagt Silvia Thiel. Das bestätigt auch Schulleiterin Christina Bonke. „Die Kinder bewegen sich disziplinierter. Sie haben einige Verhaltensweisen verinnerlicht. Aber man muss natürlich am Ball bleiben.“ Der mit 800 Euro dotierte Preis beim Wettbewerb „MV sind wir“ gibt dafür sicherlich einen Motivationsschub.

Lesen Sie mehr

Von Robert Niemeyer