Ribnitz-Damgarten

Kalender für das Jahr 2021 sind leicht zu finden, doch solche, die einen lokalen Bezug zur eigenen Heimatregion haben, eher nicht. In Ribnitz-Damgarten findet man dennoch einige Exemplare in der Wossidlo-Buchhandlung in der Langen Straße. Darunter solche mit Motiven vom Fischland-Darß-Zingst, den verschiedensten Stränden der Ostseeküste und Orten in Mecklenburg-Vorpommern.

Einzigartige Natur

Vor allem die Kalender mit Bildern vom Darß variieren in Format, Farbe und Größe. Zwischen sieben und 30 Euro kosten sie. Auf zwölf Seiten wird die einzigartige Natur der Halbinsel präsentiert. Die Stücke sind sehr beliebt, weiß die Auszubildende Lea Sommer: „Im Dezember muss man manchmal schon Glück haben, noch einen Kalender zu bekommen. Wenn man nicht schnell ist, sind sie ausverkauft“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Bad Kleinen: So begehrt ist der Kalender 2021 mit Fotos aus DDR-Zeit

Auch der Bestand in der Ribnitzer Buchhandlung neigt sich dem Ende. Gerade jetzt nimmt der Verkauf noch einmal zu: „Einige Kunden verschenken die Kalender auch zu Weihnachten“, sagt die 19-Jährige.

Von Lena-Marie Walter