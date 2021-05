Ribnitz: Hier investiert die Gebäudewirtschaft in neue Wohnungen

Ribnitz-Damgarten

Die Abrissarbeiten in der Ribnitzer Bahnhofstraße Ecke Mittelweg sind abgeschlossen. Damit wurde Platz für die Errichtung eines neuen Mehrfamilienhauses geschaffen. Rund 6,5 Millionen Euro investiert die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH in dieses Vorhaben. Das Ganze hat auch einen Namen: „Taun Eikboom“. Der wurde abgeleitet von der Eiche, die inmitten der Kreuzung am Mittelweg steht.

Auf insgesamt 1540 Quadratmetern Wohnfläche sollen 23 Mietwohnungen entstehen. Dabei handelt es sich um 15 Zweiraumwohnungen mit Wohn- beziehungsweise Nutzflächen zwischen 51 und 69 Quadratmetern. Weiterhin sind sieben Dreiraumwohnungen mit Wohnflächen von 74 bis 88 Quadratmetern geplant. Außerdem soll eine Vierraumwohnung mit 125 Quadratmetern entstehen.

Wohnungen sollen Mitte 2023 bezugsfertig sein

Sämtliche Wohnungen verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia. Die Wohnungen sind barrierefrei bzw. -reduziert und auch per Aufzug erreichbar. Zum Projekt gehört weiterhin eine Tiefgarage, 16 Stellplätze sollen hier geschaffen werden. Die Einfahrt erfolgt über den Mittelweg. Wie hoch die Quadratmeterpreise sein werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, informierte Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft GmbH. Die Kalkulation hänge unter anderem davon ab, wie sich Baupreise und Baunebenkosten entwickeln.

Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH. Quelle: Edwin Sternkiker

Zum Stand der aktuellen Arbeiten am Projekt „Taun Eikboom“ sagte er: „Mit dem Bebauungsplan sind wird durch, er hat mittlerweile Rechtskraft erlangt. Der Antrag für die Baugenehmigung liegt derzeit bei der Bauaufsicht der Kreisverwaltung. Wir rechnen damit, dass die Baugenehmigung im dritten Quartal dieses Jahres vom Landkreis erteilt wird, so dass dann im dritten oder vierten Quartal mit dem Bauen begonnen werden kann. Außerdem werden jetzt die Ausschreibungen vorbereitet.“

Angestrebt wird, dass das Mehrfamilienhaus bis Mitte 2023 bezugsfertig ist. Ende 2022 möchte die Gebäudewirtschaft mit der Vermarktung der Wohnungen starten.

Weiteres Millionenprojekt in der Damgartener Chaussee

Ein bisschen weiter in die Zukunft muss man bei einem anderen großen Projekt der Gebäudewirtschaft schauen. Da geht es um das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung in der Damgartener Chaussee. Hier sollen mehrere Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Damit will die Gebäudewirtschaft auf die große Nachfrage nach Mietwohnungen, die mit dem aktuellen Wohnungsbestand kaum noch bedient werden kann, reagieren. Wegen seine Nähe zur Innenstadt und zum Ribnitzer See gehört das Areal zu den Filetstücken der Stadt. Aus diesem Grunde liegt die Messlatte für dieses Gebiet besonders hoch. Eine Antwort darauf, wie die Gesamtfläche entwickelt werden kann, soll ein Architekturwettbewerb geben. Der wird zweistufig ablaufen, erläutert Christian Janssen.

Zunächst wird es einen europaweiten Teilnahmewettbewerb geben. Dieser startet Ende Mai, bis Ende Juni können sich interessierte Planungs- und Architekturbüros melden. Aus ihnen werden mehrere ausgewählt und aufgefordert, ihre Entwürfe entsprechend der ihnen gestellten Aufgabenstellung bis Ende September einzureichen. Die von ihnen erarbeiteten Vorschläge werden von einer Fachjury ausgewertet. Da gehe es nicht nur um architektonische Gesichtspunkte sowie Wirtschaftlichkeit, sondern zum Beispiel auch um das Thema Nachhaltigkeit, betont Christian Janssen.

Weitere Vorhaben

Weitere Vorhaben des kommunalen Wohnungsunternehmens in diesem Jahr: Insgesamt 1,3 Millionen Euro werden in die Instandsetzung und die Herstellung der Wiedervermietbarkeit von Wohnungen investiert, erläutert der Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten weiter. Letzteres sei besonders wichtig, weil die Nachfrage nach Wohnraum nach wie vor sehr groß sei und deshalb jede Wohnung zähle. Wie groß der Bedarf ist, zeigt sich unter anderem darin, dass die Leerstandsquote beim städtischen Wohnungsunternehmen unter vier Prozent liegt.

Zu den Schwerpunkten in diesem Jahr gehört weiterhin die Sanierung von Heizungsanlagen. In mehreren Objekten sollen auch Ölheizungen auf Gas umgerüstet werden, berichtet Christian Janssen abschließend. Dafür seien rund 300 000 Euro vorgesehen.

Von Edwin Sternkiker