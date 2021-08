Ribnitz: Konzertreihe „Musik offen“ startet

Ribnitz-Damgarten

Eine Konzertreihe als Corona-Alternative zum Bernsteinfest ist das Format „Musik offen“. An verschiedenen Veranstaltungsorten Ribnitz-Damgartens finden in dieser Woche Live-Konzerte statt. Am heutigen Dienstag, 3. August, geht es los. Auf der wiederbelebten Freilichtbühne am Kloster in Ribnitz gibt es Dixieland-Musik auf die Ohren. Auf der Bühne stehen die Breitling Stompers und Susie Koch.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben bekannten Standards des Oldtimer-Jazz gehören Schlager der 1930er und 1940er Jahre ebenso zum Programm wie Stücke aus der großen Zeit der Swing-Orchester. Einlass ist ab 18 Uhr. Von 19 Uhr bis 22 Uhr erklingt die Musik.

Eintritt frei

Die Freilichtbühne am Kloster wurde beräumt. Nun sollen Elektro- und Wasseranschlüsse geschaffen werden. Quelle: Robert Niemeyer

Der Eintritt zu diesem wie zu allen anderen Veranstaltungen der Reihe „Musik offen“ ist frei. Bis zum 8. August werden täglich Veranstaltungen geboten. Zu den fünf Open-Air-Orten gehören neben der Freilichtbühne am Kloster der Klosterinnenhof, der Garten am Gutshaus Pütnitz, der Hafen in Ribnitz und die Wiesen am Körkwitzer Bernsteinsee.

Das Gutshaus Pütnitz wird am Donnerstag, 5. August, Kulisse für ein Soul- und Jazz-Abend mit Jaqueline Boulanger und Band aus Rostock sein. Bei karibischen Klängen und coolen Drinks kann man am Freitag, 6. August, am Ribnitzer Hafen chillen.

Drei Events am Sonnabend

Am Sonnabend, 7. August, stehen drei Veranstaltungen auf dem Programm. Auf der Freilichtbühne am Kloster werden von 15 bis 16.30 Uhr Artistik und Clownerie geboten, und von 18 bis 23.30 Uhr gibt es Chill Musik, Kino und Cocktails. Am Bernsteinsee gibt es an diesem Sonnabend Irish & Scottish Folk. Am Sonntag, 8. August, wird von 15 bis 17.30 Uhr in den Klosterinnenhof zu einem musikalischen Nachmittag mit der Original Mecklenburg Vorpommerschen Blaskapelle aus Ribnitz-Damgarten sowie Thomas Lenz und Arne Wolf eingeladen.

Von Robert Niemeyer