Ribnitz-Damgarten

Als Außenstehender mag man es kaum glauben, aber die Lange Straße ist ein Unfallschwerpunkt. Genauer gesagt der Abschnitt direkt vor der Sparkasse. Das haben jetzt die Polizei und die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen bestätigt.

Und diese Feststellung könnte Auswirkungen auf die Innenstadt haben. Denn eine Forderung der Kreisverwaltung beziehungsweise der Unfallkommission des Landkreises Vorpommern-Rügen ist, dass auf der Südseite des Marktplatzes künftig ein absolutes Halteverbot gelten soll.

Acht Unfälle im Jahr 2019

Bereits im vergangenen Jahr war der Streckenabschnitt im Zentrum von der Kommission behandelt worden. Hintergrund sind die gemeldeten Unfallzahlen in diesem Bereich. Laut Polizei hat es hier 2019 achtmal gekracht. Sechsmal kam es demnach zu Unfällen zwischen dem ruhenden und fließenden Verkehr.

In der Regel wurden hier parkenden Autos die Seitenspiegel abgefahren. „Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich jedenfalls zwischen Parkern“, heißt es in der Stellungnahme der Polizeiinspektion Stralsund. Menschen wurden nicht verletzt. Im Vorjahr 2018 habe die Unfalllage ähnlich ausgesehen. Auch in diesem Jahr wurde die Stelle der Unfallkommission gemeldet und wird dort abermals behandelt.

Dass dieser zentrale Abschnitt als Unfallhäufungsstelle angesehen wird, was einschneidende Folgen haben könnte, indem Parkplätze in zentraler Lage verloren gehen, sorgt in der Stadtverwaltung nicht gerade für Begeisterungsstürme. „Davon halten wir nichts. Wir sehen an dieser Stelle überhaupt keinen Handlungsbedarf“, sagt Thomas Huth (Die Unabhängigen), Bürgermeister der Bernsteinstadt. Bedarf bestehe viel eher an echten Unfallschwerpunkten, so Huth mit Verweis auf die jüngsten tragischen Unfälle auf der Strecke Löbnitz-Barth.

Wir sehen an dieser Stelle überhaupt keinen Handlungsbedarf“, sagt Thomas Huth (Die Unabhängigen), Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten. Quelle: privat

Dass möglicherweise das Verkehrskonzept der Innenstadt komplett auf links gedreht werden soll, könne Huth ebenfalls nicht nachvollziehen. Der Landkreis fordert als zweite Maßnahme neben dem Halteverbot eine Überarbeitung dieses Konzeptes. „Die Anordnung des Halteverbots löst das Problem der zu engen Parksituation nur zur Hälfte, sprich auf einer Straßenseite“, heißt es vom Landkreis. Mögliche Maßnahmen seien ein Rückbau der Parkplätze auf der Seite der Sparkassenfiliale, also ein weiterer Verlust von Parkplätzen. Auch die Ausweisung der Langen Straße als Einbahnstraße wird dabei abermals ins Spiel gebracht.

Verkehrskonzept gefordert

„Punktuell ist unser Verkehrskonzept verbesserungswürdig, beispielsweise im Bereich der Ladezonen. Aber wir brauchen kein grundsätzlich anderes Verkehrskonzept“, sagt dagegen Thomas Huth. Der Landkreis jedenfalls fordert ein Verkehrskonzept, um weitere Maßnahmen einzuleiten. Bislang habe die Stadt das Konzept noch nicht vorgelegt.

Die Straßenverkehrsbehörde sieht die Gründe für die Probleme auch in der Straße Am See. Wegen der vor einigen Jahren umgesetzten Temporeduzierung von 50 auf 30 km/h verlagere sich ein Großteil des Verkehrs in die Lange Straße. „Verkehr, Einkaufsgeschehen, Flanieren in Cafés und das damit verbundene hohe Fußgängeraufkommen auf zu engem Raum stehen im Konflikt zueinander. Die beidseitige Parksituation auf der Lange Straße ist zu eng. Durch das Aussteigen aus längs parkenden Kraftfahrzeugen wird der fließende Verkehr behindert. Es entstehen Gefahrensituationen“, heißt es.

Kritik von der Politik

Doch auch Horst Schacht ( Die Linke), Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten kritisiert die Sichtweise der Verkehrsbehörde. „Davon halte ich gar nichts. Wir werden da nicht mitgehen“, so Schacht. An der Stelle sei ausreichend Platz. „Wenn sich jeder an die Regeln hält, kann nichts passieren.“ Weder der Wegfall von Parkplätzen noch eine Einbahnstraßenregelung komme infrage.

Überrascht zeigte sich auch Rico Backhaus, Leiter der Sparkassenfiliale. Zahlreiche Kunden parken an dieser Stelle, um beispielsweise schnell Geld abzuheben. „Tatsächlich war es mir und den Kollegen nicht bewusst, dass es sich vor unserer Filiale um eine Unfallhäufungsstelle handelt“, so Backhaus. „Prinzipiell fänden wir es natürlich schade, wenn die Parkplätze auf der Marktseite komplett abgeschafft werden, da es unseren Kunden immer eine gute Möglichkeit bietet, schnell Geld abzuholen und ihre Bankgeschäfte zu erledigen.“

„Wir werden da nicht mitgehen. Wenn sich jeder an die Regeln hält, kann nichts passieren“, sagt Horst Schacht, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Quelle: Robert Niemeyer

Er sagt aber auch: „Um die Gefahr für Mensch und Autos zu verringern, macht es aber natürlich Sinn, eher den großzügigen Parkplatz der Sparkasse zu nutzen.“ Der Parkplatz ist über die Steinstraße zu erreichen.

Noch ist das Halteverbot am Marktplatz nicht umgesetzt, weil es Bestandteil von laufenden Gerichtsverfahren zur Straße Am See ist. Hier geht es um das bislang rein gerichtlich angeordnete Lkw-Durchfahrtsverbot und die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h. Sollte entschieden werden, dass in der Straße Am See wieder Tempo 50 gilt, könnte das Halteverbot hinfällig werden. Tempo 30 am Ribnitzer Hafen ist jedoch seit Langem eine Forderung vieler Ribnitzer Bürger.

Von Robert Niemeyer