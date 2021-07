Recknitz-Trebeltal

Der Draht der Bürgerinnen und Bürger ins Amt Recknitz-Trebeltal wird künftig kürzer, schneller und auch direkter sein. Möglich macht das ein digitaler Mängelmelder. Dabei handelt es sich um eine Serviceplattform im Internet (www.klarschiff-mv.de).

Wer also künftig unliebsame Bekanntschaft mit einem Schlagloch macht, auf defekte Straßenlampen hinweisen und umgestürzte Bäume melden möchte oder über Müll in der Natur stolpert, der kann diese über den Mängelmelder-Link direkt im Amt melden.

Aus Sicht von Dr. Doris Schmutzer ein sinnvolles zusätzliches und zeitgemäßes Angebot, von dem sie hofft, dass es gut angenommen wird. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und der einzelnen Kommunen können nicht überall sein, deshalb ist es wichtig, dass sie von den Bürgerinnen und Bürger auf Missstände aufmerksam gemacht werden. Diese Hinweise landen auf kürzestem Wege an der richtigen Stelle“, so die Bad Sülzer Bürgermeisterin. Dadurch, so ihre Hoffnung, würden sich viele Missstände schneller beheben lassen. Weiterer Vorteil: Die Bürgerinnen und Bürger haben auch die Möglichkeit, zu kontrollieren, ob der Mangel auch tatsächlich beseitigt worden ist.

In einigen Städten bereits erfolgreich eingesetzt

Und so funktioniert das Ganze: Bürgerinnen und Bürger können ihre Meldungen inklusive Fotos und exakter geografischer Position mit wenigen Klicks per Smartphone oder PC vornehmen. Ihre Meldung wird dann noch einmal per Bestätigungslink in einer E-Mail an den Melder überprüft. Anschließend wird die Meldung an die zuständige Stelle gemeldet. Das können zum Beispiel das Ordnungsamt, das Bauamt oder der Bauhof sein. Aber auch Wasser- oder Stromnetzbetreiber und andere Versorger können in das System integriert werden. Gleichzeitig können auch Ideen und Verbesserungsvorschläge über die Plattform übermittelt werden.

In den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin sowie in der Hansestadt Greifswald wird ein solches Beschwerdemanagementsystem bereits erfolgreich eingesetzt, wie die Statistiken zeigen. Seit dem Start der Klarschiff-Website in Rostock zum Beispiel sind dort bisher 58 897 Meldungen gemacht worden. 859 neue Meldungen sind im letzten Monat hinzugekommen, 434 Meldungen wurden erledigt.

Da es in den 76 Ämtern in Mecklenburg-Vorpommern noch keine nennenswerten Erfahrungen gibt, wurde Anfang Juni vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV sowie dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt ein Pilotprojekt gestartet, an dem neben der Stadt Krakow und dem Amt Röbel-Müritz auch das Amt Recknitz-Trebeltal beteiligt war. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testeten die Funktionen.

Das Projekt zielt vor allem darauf ab, die Besonderheiten des ländlichen Raumes mit seiner kleinteiligen Gemeindestruktur und den unterschiedlichen Zuständigkeiten – zum Beispiel bei der Abfallentsorgung – zu berücksichtigen. Zudem ist der digitale Mängelmelder darauf ausgerichtet, andere kommunale Einrichtungen, wie zum Beispiel kommunale Versorgungsunternehmen, einzubeziehen.

Vorteil liegt in der Geschwindigkeit

Die Tests, die durchgeführt wurden, seien sehr zufriedenstellend verlaufen, berichtet die Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Recknitz-Trebeltal. Es habe sich gezeigt, dass der digitale Mängelmelder gut zu handeln sei. Sie sei überzeugt, dass damit Missstände und Probleme schneller bei den jeweils zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommen, egal in welcher Verwaltung oder welchem kommunalen Unternehmen sie tätig sind.

Dass das Land die digitalen Mängelmelder landesweit etablieren will, begrüßt sie ausdrücklich. Denn damit werde ein schnellerer Datenaustausch zwischen Gemeinden, Ämtern und Landkreisen ermöglicht. Das sichere eine effiziente Bearbeitung von Schadensmeldungen. Ein weiterer Vorteil: Die Kommunen müssen kein Geld für die Entwicklung eines eigenen Mängelmelders aufwenden.

„Ein Ziel der Digitalisierung ist es, den Menschen die Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern – und das nicht nur in den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Der digitale Mängelmelder ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg“, erklärte Digitalisierungsminister Christian Pegel. Umweltminister Till Backhaus weist auf den Nutzen des Systems für die Umwelt hin. Müll könne zum Beispiel in der Natur großen Schaden anrichten, wenn er giftige Stoffe in den Boden abgibt. Über die neue App werde es nun einfacher, „auch solche Sachen schnell zu beheben“.

