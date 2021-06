Ribnitz-Damgarten

Die Polizei in Ribnitz-Damgarten sucht nach einem Mann, der am Montag einen 33-Jährigen angegriffen haben soll. Der Ribnitz-Damgartener hatte sich am späten Montagabend im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier gemeldet.

Faustschlag an der Klostermauer

Er sei gegen 20.10 Uhr mit dem Fahrrad in den Klosterwiesen in Ribnitz die Klostermauer entlanggefahren, wobei er zwei Männern begegnet sei. Es sei in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Einer der beiden Männer habe mit der Faust auf den 33-Jährigen eingeprügelt. Er sei daraufhin mit dem Fahrrad gestürzt.

Der mutmaßliche Schläger sei von seinem Kumpel zurückgehalten worden. Daraufhin habe der 33-Jährige entkommen können und den Vorfall bei der Polizei angezeigt. Anschließend hatte er sich leicht verletzt in ärztliche Behandlung begeben.

Zeugenbeschreibung

Der Mann beschreibt den Täter als schlank mit kurzen, braunen Haaren. Er habe ein graues T-Shirt mit einer schwarzen Aufschrift getragen. Der Kumpel des mutmaßlichen Täters habe rotbraune Haare und einen Vollbart. Er sei kräftig gebaut.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zu den gesuchten Männern geben kann, kann sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821/8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder online unter www.polizei.mvnet.de melden.

Von Robert Niemeyer