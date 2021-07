Ribnitz-Damgarten

Tizian, Napoleon, Virginia Woolf und wie sie noch alle heißen. Friedrich Wilhelm Fretwurst hat 48 kleine Porträts auf unterschiedliche Materialien gezeichnet, allesamt mit Maske. Er thematisiert, worunter die Menschheit weltweit seit 2020 leidet. Wo immer der Künstler sich befindet, das Unmittelbare ist sein Motiv. Überall gleitet sein Zeichenstift rasch über das Papier. Darin zeigt sich der echte Künstler.

Mehr Raum für die Werke

Die Maskenporträts sind ein Teil der neuen Ausstellung in der Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz. Am vergangenen Sonntag war die Schau mit etwa 65 Gästen eröffnet worden. Seit Langem habe der Kunstverein, Träger der Kunstgalerie, eine Ausstellung mit Werken des in Dändorf lebenden Künstlers. Eigens für die Ausstellung, anlässlich des 85. Geburtstags Fretwursts im August, wurde seinen Werken mehr Platz eingeräumt. Zu sehen sind Arbeiten aus all seinen Schaffensjahrzehnten, vor allem aber aktuelle Werke.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Maskenporträts sind im Dachgeschoss der Galerie im Kloster zu Ribnitz zu sehen. Dort sind schön gehängt und gut ausgeleuchtet auch große Zeichnungen zu finden, die in Südfrankreich, vor Warnemünde oder im Hafen von Stralsund entstanden, allesamt mit Feder, Tusche und Pinsel. „Die Tolkien im Hamburger Hafen“, ursprünglich ein 1964 in Magdeburg vom Stapel gelaufener Hafenschlepper, der nun als Topsegelschoner Gäste aufnimmt, setzt er mit Tusche und Ölpastell interessant ins Bild.

Lohnt immer einen Besuch: die Galerie im Kloster Ribnitz. Quelle: Niemeyer Robert

Eine Fülle von Arbeiten der Malerei erwartet die Besucher in den unteren Räumen. Im Kabinett springt das Thema Masken im Bild „Osterspaziergang (Mit Abstand)“ in Öl auf Leinwand ins Auge. Das ursprünglich 2009 angelegte Bild wird 2020 durch die Pandemie anders.

Friedrich Wilhelm Fretwurst manövriert mit intensiver Farbigkeit an den Küsten entlang. Viele seiner Bilder sind sehr verdichtet in Öl auf Leinwand gemalt, mitunter gewollt sperrig, sodass die Komposition den Blick ins Weite nicht zulässt. Mit dem „Brander“, der feurig in schrecklicher Mission auf dem Meer leuchtet, erzählt der Künstler Geschichte. Brander waren meist ausrangierte Boote, die schon seit dem Mittelalter mit brennbaren Materialien und Explosionsstoffen auf gegnerische Kriegsschiffe zutrieben, diese in Brand setzten oder deren Schlachtordnung störten.

Romantiker und Wahlverwandter des Expressionismus

Im Terrassenraum findet sich das Bild „Holzkran und Betonschiff“ mit Poller und Brücke, ein seltenes Motiv. Die „Hohe Mauer (Antalya)“ mit Zypresse und Palmen im Licht der Sonne suggeriert beim Betrachter Fernweh. Gleich daneben „Schnee in Ahrenshoop“, das Friedrich Wilhelm Fretwurst 1982 malte und 1988 überarbeitete.

Laudatorin und Kunstwissenschaftlerin Dr. Katrin Arrieta nannte den Künstler einen Romantiker und meinte, dass er sich im Umgang mit der Farbe als Wahlverwandter des Expressionismus erweise. „Die Kunst von Friedrich Wilhelm Fretwurst ist etwas ganz und gar Hiesiges und gleichzeitig aus einer anderen Welt – der Innenwelt des Künstlers, die ein eigenes, gewachsenes Universum ist – gespeist aus der sehr langen Lebenserfahrung.“

Der 1936 in Althagen auf dem Fischland geborene Fretwurst studierte nach dem Abitur in Ribnitz zunächst Kunsterziehung an der Universität in Greifswald mit Diplom sowie Malerei und Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee mit Diplom. Seit 1997 lebt und schafft er nahe der Boddenküste in Dändorf mit der Frau seines Lebens, Malerin Antje Fretwurst-Colberg.

Die Ausstellung ist bis zum 25. September dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr in der Galerie im Kloster in Ribnitz zu sehen.

Von Elke Erdmann/Robert Niemeyer