Dem Storchenhorst im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Petersdorf hatten die Winterststürme heftig zugesetzt. Das Nest „Am Berg“ war bereits heruntergefallen, das Metallgestell hing windschief an einem alten Elektromast und drohte abzustürzen.

„So hätte kein Storch mehr darauf brüten können“, weiß Wilfried Lenschow vom Arbeitskreis Weißstorch des Naturschutzbundes (Nabu). Er habe viele Anrufe von Bürgern erhalten, die sich deshalb Sorgen machten, denn in wenigen Tagen kommen die Zugvögel aus dem Süden zurück. Das Problem: Der Standort in Petersdorf ist von außen nicht so einfach zu erreichen.

Feuerwehr und Naturschützer erneuerten Horst

In dieser Woche konnte nun die Feuerwehr helfen. „Wir mussten die Drehleiter vollständig ausfahren“, erzählt Lenschow. Zusammen mit Robert Berndt vom Zug 1 Ribnitz der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten baute er in luftiger Höhe das alte Gestell ab und montierte eine neue Nisthilfe. „Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat“, sagt der ehrenamtliche Naturschützer, der in der Region rund 35 Horste betreut.

Während andere Nester – sogar in ruhigerer Lage – in den letzten Jahren leer blieben, war der Horst in Petersdorf immer besetzt. Trotz der Lage an der vielbefahrenen Straße zog ein Brutpaar dort über viele Jahre Junge auf. „Wir freuen uns, dass sich der junge Grundstücksbesitzer so gut mit den Störchen arrangiert hat“, betont der Storchenbetreuer.

Die Drehleiter musste vollständig ausgefahren werden. Erst dann konnten Storchenbetreuer Wilfried Lenschow und Robert Berndt von der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten das alte Gestell abbauen. Quelle: privat

Weitere Storchennester unbewohnbar

Neben dem Nest in Petersdorf mussten noch weitere ersetzt werden, in Ehmkenhagen, einem Ortsteil der Stadt Marlow, zum Beispiel. „Auch das war nicht ganz unproblematisch“, sagt Lenschow. In Ehmkenhagen brütet Adebar auf einem Elektromast, dicht an einer Stromleitung. „Aber die Edis hat uns wieder hervorragend unterstützt“, berichtet er. Der Energieversorger schaltete nicht nur den Strom ab, sondern stellte den Naturschützern kostenlos neue Nisthilfen zur Verfügung.

