Ribnitz: Oma bewahrt Enkel vor Gefängnis

Ribnitz-Damgarten

Oma ist die Beste! Das dürfte sich ein junger Mann gedacht haben, den die Polizei am Sonntag in Ribnitz-Damgarten aufgriff. Wie die Polizei mitteilte, hatten Bundespolizisten gegen Mittag am Ribnitzer Bahnhof einen 19-Jährigen kontrolliert, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Verurteilt wegen Betruges

Der Reisende hatte den Beamten seinen Fahrausweis ausgehändigt. Bei der Kontrolle der Personalien stellten die Polizisten fest, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Grund: Der 19-Jährige war vom Amtsgericht Hannover vergangenes Jahr wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 466 Euro verurteilt worden. Ersatzweise wurden 30 Tage Haft im Jugendgefängnis angesetzt.

Oma zahlt Geldstrafe

Die hätten dem 19-Jährigen gedroht, wäre nicht seine Oma gewesen. Der junge Mann signalisierte, bereitwillig die Geldstrafe zahlen zu wollen. Dank seiner Großmutter konnte er das auch. Die Oma legte das Geld aus und sorgte damit dafür, dass ihr Enkel nicht in den Knast musste, sondern auf freiem Fuß bleiben konnte.

Von Robert Niemeyer