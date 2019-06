Ribnitz-Damgarten

St. Marien-Kirche, Bernsteinfischer-Brunnen, Feininger-Stele? Nein, ein umgekippter Parkschein-Automat war am Dienstag die Attraktion auf dem Ribnitzer Markt. Den ganzen Tag lang lag das mehrere Tausend Euro teure Geräte am Boden. Auch wenn der Automat tatsächlich noch funktionierte, zum Bezahlen der Parkgebühren war er nicht mehr wirklich zu gebrauchen.

Am späten Montagabend war die Polizei auf den Markt gerufen worden. Dort hatte offenbar ein Autofahrer das Gerät umgefahren und Unfallflucht begangen. An der Gänsewiese entdeckten die Beamten schließlich einen 23-jährigen Ribnitz-Damgartener, dessen Auto samt Kennzeichen auf Beschreibungen von Zeugen passten. Auch Unfallspuren am Wagen passten zu den Beschädigungen am Automaten.

Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann den Parkschein-Automaten offenbar rückwärts fahrend erwischt, ebenso das neben stehende Schild. Weil er sich unerlaubt entfernt hatte, muss er sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Auch ein wenig Alkohol war im Spiel, der Promillewert lag jedoch unterhalb der 0,5-Promille-Grenze. Der polizeilich geschätzte Sachschaden beträgt rund 1300 Euro.

Das Gerät soll laut Ingo Woyczeszik, Leiter des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten in der Stadtverwaltung, schnellstmöglich ersetzt werden. Wer nun glaubt, vorerst am Markt kostenlos parken zu können, den muss Woyczeszik bremsen. Am Markt stehen zwei weitere Parkschein-Automaten, die genutzt werden müssen.

Robert Niemeyer