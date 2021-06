Ribnitz-Damgarten

Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ribnitzer Awo-Pflegeheimes „Haus am Bodden“ ist ihr Smart-TV mittlerweile zu einem digitalen Fenster in die Stadt geworden. So konnten sie nicht nur bereits mehrmals online Gottesdienste in der Marienkirche live miterleben, sondern per Livestream auch an einer Führung durch das Deutsche Bernsteinmuseum teilnehmen. Hinter der Kamera stand Ergotherapeut Christian Düvier, vor der Kamera Axel Attula. Der wissenschaftliche Leiter des Museums führte die Heimbewohner eine Stunde durch die Dauerausstellung „Bernstein – Gold des Nordens“.

Vor wenigen Tagen wurde nun auch eine Stadtführung durch Ribnitz in das Awo-Pflegeheim übertragen. Stadtarchivarin Jana Behnke führte in Fischländer Tracht durch das Programm. Stationen waren unter anderem der Ribnitzer Marktplatz und die Stadtkirche, die Klosterwiesen sowie der Hafen.

Übertragung per Livestream war für Stadtarchivarin Premiere

Für die Stadtarchivarin war die Übertragung einer Führung per Livestream eine Premiere „und schon etwas gewöhnungsbedürftig“, wie sie sagt. Denn während sie sonst bei ihren Führungen in die Gesichter der Leute schauen und auf deren Fragen reagieren könne, fühle sich der Blick in eine Kamera ganz anders an. „Aber man gewöhnt sich daran. Wiederholung nicht ausgeschlossen“, so die Stadtarchivarin.

Am Dienstag hatten die Heimbewohner am Nachmittag die Gelegenheit, per Livestream eine Sonderausstellung im Bernsteinmuseum zu besuchen. „Malerei von Benzien bis Zinnall“, so der Titel. Zu sehen sind unter anderem Radierungen, Aquarelle und Ölgemälde. Neben Bildern von Annie Benzien (1900–1988) und Walter Zinnall (1906–1944) stellt Axel Attula bei einem Rundgang unter anderem Arbeiten von Friedrich Wachenhusen, den Mitbegründer der Ahrenshooper Künstlerkolonie, und des Ribnitzer Arztes Ludwig Thron (1889–1964) vor.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht

Nicht nur die Heimbewohner, sondern auch alle anderen Menschen seien eingeladen, die Liveübertragungen zu Hause am Computer, Smartphone oder Smart-TV zu verfolgen, informiert Sozialpädagogin Claudia Schönfeld. Die Aufnahmen bleiben jeweils für zwei Wochen nach dem Übertragungsdatum gespeichert. Wer sie sich anschauen möchte, kann das unter folgender Adresse tun: https://www.twitch.tv/awo_rdg

Wie Claudia Schönfeld weiter mitteilte, möchte man die kulturellen Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes weiter ausbauen. Dafür werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. „Wenn sich zum Beispiel jemand vorstellen kann, plattdeutsche Geschichten und Anekdoten vorzulesen, dann würden wir uns sehr darüber freuen“, so die Sozialpädagogin abschließend.

