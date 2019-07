Ribnitz-Damgarten

Im ehrenamtlichen Einsatz angepöbelt werden, ist sicherlich kein gutes Gefühl. Kameraden der Ribnitzer Feuerwehr mussten dies jedoch am Mittwochnachmittag ertragen. Auf einem Weg entlang des alten Bahndamms nahe der Rostocker Straße war ein Rollstuhlfahrer zu weit nach rechts gefahren und die Böschung hinabgerutscht, nachdem er einen entgegenkommenden Radfahrer passieren ließ. „Glücklicherweise hatte er sein Handy dabei“, sagte Robert Berndt, Zugführer des Zuges I der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr. Der 79-jährige Rollstuhlfahrer informierte die Einsatzleitstelle, diese alarmierte die Feuerwehr.

Mit zwei Wagen und mehreren Kameraden rückte diese an. „Wir haben den Mann in zwei Gruppen gesucht“, sagt Berndt. Schnell fanden sie den 79-Jährigen. Er wurde mit starken Rückenschmerzen in die Boddenkliniken gebracht.

Den Radfahrer treffe keine Schuld, betont Berndt. Was ihn jedoch aufregt, ist die Meinung eines Beobachters. Feuerwehrmann Richard Voh hatte mitbekommen, wie sich ein Mann über die Feuerwehr echauffierte. „Was wollen die Vollidioten von der Feuerwehr hier“, soll der Mann, offenbar ein Kleingärtner aus der benachbarten Kleingartenanlage „Drei Linden“, gesagt haben. Zugegebenermaßen war Voh in zivil und nicht in Uniform als Feuerwehrmann erkennbar vor Ort. „Das geht trotzdem nicht, so über die Feuerwehr zu sprechen“, sagt er. „Ein No go“, sagt auch Zugführer Robert Berndt. „Hier geht es um ein Menschenleben. Da hoffen wir auf die Unterstützung aus der Bevölkerung und wollen nicht angepöbelt werden.“

Robert Niemeyer