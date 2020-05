Ribnitz: Polizeieinsatz an der Mühlenbergschule

Ribnitz-Damgarten

Polizeieinsatz an der Ribnitz-Damgartener Bernsteinschule. Ein Schüler hatte am Dienstagmorgen das Schulgebäude am Schulstandort Mühlenberg mit einem Messer betreten. Gegen 8 Uhr war deshalb die Polizei gerufen worden.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation nach Angaben der Polizei bereits entspannt. Eine Lehrerin hatte den Schüler beruhigt. Er wird derzeit psychologisch betreut.

Schüler wurden betreut

Verletzt worden sei niemand. Laut Polizei sei niemand in Gefahr gewesen. Die Sozialarbeiter der Bernsteinschule betreuten die anderen Schüler nach dem Vorfall.

Derzeit werden in der Mühlenbergschule die 9. Klassen der Bernsteinschule unterrichtet, die nach der Corona-Zwangspause seit Montag wieder die Schule besuchen.

Die Bernsteinschule Ribnitz-Damgarten ist die größte Schule im Schulamtsbezirk Greifswald. Es gibt drei Standorte, die Regionalschule in der Berliner Straße, die Grundschule in der Demmler-Straße und den Standort am Mühlenberg, an dem normalerweise die Orientierungsstufe unterrichtet wird.

Von Robert Niemeyer