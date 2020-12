Mit dem „MinVita“ hat sich Gabriele Reinholtz in Ribnitz-Damgarten einen Traum erfüllt. In dem Laden bietet sie Natursalze aus eigener Produktion und unverpackte Lebensmittel an. Im Hinterzimmer des Geschäfts erleben Kunden eine besondere Auszeit, erholsam wie ein Tag an der Ostsee.