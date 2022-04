Ribnitz-Damgarten

Als Tatjana Shepetukha Mitte März mit ihren beiden Söhnen Alexey und Kyrill aus ihrer Heimatstadt Dnipro floh, konnte sie nur das Nötigste mitnehmen. Ihr ganzes Tun war darauf gerichtet, ihre Kinder heil und gesund aus dem Land zu bekommen. Das gelang ihr. Nach 72 Stunden endete die Flucht in Damgarten. Dass sie hier wohlbehalten ankamen, hatten sie Bernd und Bärbel Reinicke aus Zehdenick zu verdanken. Das rührige Rentnerehepaar hatte sie mit ihrem Auto von der ukrainisch-polnischen Grenze nach Damgarten gebracht. Hier standen sie am 14. März nachts gegen 2.30 Uhr vor der Haustür von Anne und Daniel Schoder.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stand für die Fachärztin für Orthopädie und den Notfallsanitäter fest, dass es nicht reiche, sein Entsetzen und seine Empörung über das, was die russische Armee den Ukrainern antut, zum Ausdruck zu bringen. Sie waren sich einig, dass man auch praktisch helfen müsse. „Wir haben uns überlegt, wie wir das am wirkungsvollsten tun können und uns dann entschlossen, Flüchtlinge aufzunehmen“, erzählt Daniel Schoder. Und da von den eigenen vier Kindern zwei bereits erwachsen sind und das Haus verlassen haben, war auch der entsprechende Platz vorhanden.

Acht Menschen unter einem Dach

„Mein Mann und ich haben diesen Entschluss nicht blauäugig gefasst, sondern uns die Sache gut überlegt. Denn wenn so viele Menschen unter einem Dach leben, dann muss der Alltag gut organisiert werden“, ergänzt Anne Schoder. Nach jetzt drei Wochen habe sich gezeigt, dass das auch sehr gut klappe. In der Zwischenzeit hat auch Kateryna, die Schwester von Tatjana, bei den Schoders ein Zuhause gefunden. Sie kommt aus Odessa. Damit leben sie zu acht unter einem Dach. „Dafür, dass Anne und Daniel uns so liebevoll aufgenommen haben, sind wir ihnen sehr, sehr dankbar“, sagt Kateryna tief bewegt.

Besonders wichtig war, dass die beiden Jungen so schnell wie möglich wieder zur Schule gehen. Das habe ohne Probleme geklappt, erzählt Daniel Schoder. Sie seien sofort von der Bernstein-Schule aufgenommen worden. Alexey besucht hier die vierte Klasse, Kyrill die erste. Und sie gehören zu den ukrainischen Kindern, um die sich auch das Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensemble „Richard Wossidlo“ kümmert. Kyrill macht hier bei der Kindertanzgruppe mit, Alexey erhält Gesangsunterricht. Sein Lehrer ist Yevgen Kuznetzky, der musikalische Leiter des Ensembles. Auch er stammt aus der Ukraine.

Spenden für ein neues Instrument

Alexey freut sich sehr darüber, wieder zur Schule gehen zu können und beim Folklore-Ensemble mit offenen Armen aufgenommen worden zu sein. Aber eines fehle ihm doch sehr, erzählt der Zehnjährige. Seine Bandura. In seiner Heimatstadt hat er an einer Musikschule Bandura-Unterricht bekommen. Die Bandura ist eine seit dem 16. Jahrhundert in der Ukraine verbreitetes Instrument. Sie wird auch als ukrainische Lautenzither bezeichnet. Gezupft wird das Instrument mit beiden Händen. Dabei wird es wie eine Harfe gehalten. Alexey spielt nicht nur Bandura, er singt auch dazu. Er möchte das Instrument später am Konservatorium studieren, verrät er noch.

Backtag in der Ribnitz-Damgartener Jugendherberge. Die Kekse, die Antonio und Markus Demski mit ukrainischen Kindern buken, werden verkauft. Mit dem Erlös soll eine Bandura für den zehnjährigen Alexey erworben werden. Quelle: Edwin Sternkiker

Bis dahin heißt es: üben, üben, üben. Das kann er zurzeit jedoch nicht, denn seine Bandura gehört zu den Dingen, die zurückgelassen werden mussten. Jetzt soll dem hochbegabten Jungen geholfen werden. Der Leiter des Wossidlo-Ensembles, Holger Hurtig, hatte die Idee, eine Bandura übers Internet zu beschaffen. „Dafür sind 1000 Euro notwendig“, sagt er. Doch wie das Geld aufbringen? Da hatte Ensemble-Mitglied Antonio Demski einen Einfall. Und den beredete der Neunjährige erst einmal mit seinem Vater Markus Demski, der als Kücheneinrichter tätig ist. Beide backen und kochen leidenschaftlich gern gemeinsam.

Sie waren sich schnell einig, Kekse für eine Spendenaktion zu backen. Am Dienstag dieser Woche fand dann gemeinsam mit ukrainischen Kindern in der Jugendherberge ein Backtag statt. Zusammen mit den Keksen, die Vater und Sohn bereits zuvor zu Hause gebacken hatten, waren es am Ende über 1000 Stück. Damit wurden Ostertütchen gefüllt, die für jeweils zwei Euro an den Mann und die Frau gebracht werden sollen. Viele Tüten seien bereits übers Internet bestellt worden, freut sich Ensembleleiter Holger Hurtig. Wer eine Ostertüte erwerben und damit den Ankauf einer Bandura für Alexey unterstützen möchte, kann sich aber auch in der Jugendherberge bzw. Tanzhaus Ribnitz-Damgarten, Am Wasserwerk 1, melden.

