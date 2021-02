Ribnitz-Damgarten

„Ich wünsche mir, dass einfach alles wieder normal wird.“ So simpel, so universal ist genau dieser Satz wohl der seit Monaten am häufigsten gedachte. Aufgeschrieben hat ihn Willem, Schüler der 6. Klasse der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Lehrerin Anne Eski hatte ihre Schülerinnen und Schüler gefragt, wie es ihnen beim Lernen mit Maske geht. Glücklich ist von den Mädchen und Jungen wohl niemand. Dass die meisten aber nach fast zweieinhalb Monaten Lockdown wieder zurück in die Schule durften, sorgte dann schon für große Freude.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gilt für die meisten Schüler seit Mittwoch wieder die Präsenzpflicht in den Schulen. Weil die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz unter dem Wert von 50 liegt (Stand 24. Februar, 11.28 Uhr: 17,8) dürfen bzw. müssen sogar die Schüler der 1. bis 6. Klassen sowie der Abschlussklassen seit Mittwoch wieder zur Schule gehen.

„Ich freue mich riesig, euch alle wiederzusehen“, sagte Klassenlehrerin Anne Eski, als sie ihre sechste Klasse am Mittwochmorgen begrüßte. Die Hälfte ihres Gesichts war zwar von der obligatorischen Maske bedeckt. An ihren strahlenden Augen war jedoch zu erkennen, dass dieser Satz mehr als ernst gemeint war.

Das schönste Geschenk: Wieder zur Schule zu dürfen

Die vergangenen zweieinhalb Monate waren alles andere als einfach. Zwar durften Kinder, deren Eltern das wollten, in die Schule gehen. Viele Eltern entschieden jedoch, dass ihre Kinder zu Hause bleiben sollten. „In einigen Klassen saßen nur ein oder zwei Schüler, in anderen bis zu 15“, berichtet die Lehrerin. Eine Herausforderung war die präsenzpflichtfreie Zeit vor allem deshalb, weil zum einen Schüler vor Ort und gleichzeitig am Laptop Schüler im Homeschooling unterrichtet werden mussten. „Bei vielen Schülern war aber die Freude groß, wenn die Kamera anging und sie ihre Mitschüler mal wiedersehen konnten“, berichtet die Lehrerin.

Seit Mittwoch können sich die Mädchen und Jungen nun wieder auf dem Schulhof und im Klassenraum sehen. „Ein Schüler sagte zu mir, dass es das schönste Geschenk sei, endlich wieder zur Schule zu dürfen“, sagt Anne Eski. Und dafür nehmen die Kinder die Regeln des Hygienekonzepts in Kauf. Im Unterricht gilt Maskenpflicht, die einzelnen Klassen werden immer im selben Raum unterrichtet, teilweise gibt es eine spezielle Wegeführung, um zu verhindern, dass sich die Kinder unterschiedlicher Klassenverbände begegnen. „Lieber Unterricht mit Maske, weil ich es besser finde, wenn man fragen kann, wenn man etwas nicht versteht. Und man sieht seine Freunde wieder“, antwortete beispielsweise Louis auf die Frage der Lehrerin.

„Es war schon komisch, morgens den Ranzen wieder aufzusetzen“, sagte am Mittwoch auch Tamara. Die Zehnjährige aus der Klasse von Anne Eskis war mit Beginn des harten Lockdowns Mitte Dezember zu Hause geblieben und am Mittwoch erstmals wieder in der Schule. Zu Hause zu lernen, sei zwar kein Problem gewesen, aber es sei gut, wieder im Unterricht zu sein. „Man hat wieder einen Lehrer, der die Aufgaben erklären kann. Dann kann man die Aufgaben einfacher lösen“, so die Sechstklässlerin.

Rahmenbedingungen gegen Rahmenpläne

„Ich hatte Schwierigkeiten bei einigen Aufgaben“, berichtet die Schülerin Rahel vom Unterricht zu Hause. „In der Schule kann ich besser lernen. Und ich sehe meine Freunde“, sagt die Zehnjährige. Nicht alle Kinder kamen laut Anne Eski mit dem Homeschooling gleich gut klar. Mancherorts scheiterte der Unterricht bereits an der fehlenden schnellen Internetverbindung.

Dass die Kinder tatsächlich den geplanten Unterrichtsstoff gelernt haben, sei laut Anne Eski zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. Die Rahmenbedingungen würden es kaum ermöglichen, die Rahmenpläne einzuhalten. Auch die Lehrer selbst mussten sich zunächst in das Thema Homeschooling einfinden. „Wir wurden reingeworfen. Uns fehlte die Erfahrung und auch das technische Wissen“, berichtet die Lehrerin. Trotzdem seien alle Beteiligten – Lehrer, Eltern und Schüler – bereit und motiviert gewesen, die Herausforderung anzunehmen.

Dennoch hoffen alle, dass sie nicht noch einmal zurück nach Hause müssen. Das hängt jedoch von der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ab. Laut Verordnung des Landes wird die Präsenzpflicht wieder aufgehoben, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz den Wert von 50 wieder überschreitet.

Von Robert Niemeyer