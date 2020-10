Ribnitz: Schulweg soll sicherer werden

Ribnitz-Damgarten

In der Kommunalpolitik in der Region Ribnitz-Damgarten geht es in dieser Woche etwas ruhiger zu. Zwei öffentliche Sitzungen finden in den nächsten Tagen statt.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am heutigen Montag tagt um 18 Uhr der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Unter anderem wird im Rathaussaal in Ribnitz dann die Begehung der Ortsteile ausgewertet. Außerdem soll besprochen werden, wie der Schulweg an der Mühlenberg-Schule sicherer werden kann.

Fischland-Darß-Zingst

Am Donnerstag tagt der Tourismusausschuss der Gemeindevertretung Borns. Um 19 Uhr beginnt die Sitzung im Borner Hof. Unter anderem geht es dann um das Konzept der musealen Ausstellung des Forst- und Jagdmuseums.

Von Robert Niemeyer