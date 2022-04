Ribnitz-Dammgarten

Am Dienstag hat sich in Ribnitz-Damgarten in der Stadtmitte ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten ereignet. Nach Aussage der Polizeiinspektion in Stralsund habe eine 30-jährige, aus Essen stammende, Fahrerin eine Fußgängerin beim Abbiegen übersehen.

Die aus Ribnitz stammende 84- jährige Frau, schob gerade ihr Fahrrad auf der Straße „Am See“ als sie vom Auto der 30-Jährigen erfasst wurde. Sie wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die fünf Insassen des vollbesetzten Autos blieben unverletzt.

Von OZ