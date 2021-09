Ribnitz: Seniorin fährt mit Pkw auf Gehweg

Ribnitz-Damgarten

Im Ribnitzer Hafen hat sich am Donnerstag offenbar eine Seniorin folgenschwer verirrt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau – 85 Jahre alt – mit ihrem Nissan in der Straße Am See am Hafen in Ribnitz unterwegs, und zwar in Richtung Damgarten. Auf Höhe des Restaurants „Ribnitzer Fischhafen“ war sie plötzlich nach links abgebogen, und zwar auf den dortigen Rad- und Gehweg.

Nachdem die Frau ein Werbeschild beschädigt hatte, setzte sie ihre Fahrt auf dem Radweg zum Hafen fort. Dabei beschädigte sie einen Poller. An einem Baum kam die Frau schließlich zum Stehen.

Verletzt wurde die 85-Jährige offenbar nicht. Zur Untersuchung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Gegen die Seniorin wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Auffahrunfall am Freitag

An der Passbrücke zwischen Damgarten und Ribnitz hatte es zudem am Freitag gekracht. Zur Mittagszeit war es kurz hinter der Brücke in Fahrtrichtung Rostock zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte offenbar ein Fahrzeug auf der Bundesstraße gewendet. Zwei Pkw konnten demnach noch anhalten, ein drittes nicht rechtzeitig bremsen.

Verletzt wurde niemand. Für etwa eine halbe Stunde musste die Passbrücke halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Von Robert Niemeyer