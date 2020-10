Ribnitz-Damgarten

Abermals heißt es in Ribnitz-Damgarten offenbar: Wehret den Anfängen. War zuletzt nach kleineren Vorfällen mit Jugendlichen auf dem Marktplatz entschieden worden, dass die lange geforderte Stelle eines Jugendsozialarbeiters endlich besetzt werden soll, greift die Stadtverwaltung auch auf anderer Ebene erneut durch. In Ribnitz soll künftig wieder ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden. Dieser Schritt ist nicht nur die Konsequenz der Vorfälle auf dem Markt, sondern vor allem der Brände in der Innenstadt, die vor etwa anderthalb Wochen die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr beschäftigt hatten.

Zur Erinnerung: Nach dem Brand einer Mülltone im Bereich des Netto-Marktes in der Damgartener Chaussee standen etwa 40 Minuten später Müllcontainer an der Mühlenberg-Sporthalle in Flammen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Bei dem Brand wurde jedoch die Fassade das Gebäudes beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Einen Tatverdächtigen gibt es laut Angaben der Polizei jedoch noch nicht.

Anfang Oktober brannten an der Mühlenberg-Halle in Ribnitz Müllcontainer. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Proaktives Handeln

„Bevor die Situation wieder eskaliert und wir wieder wochenlang hinterherlaufen, wollen wir nun einen Sicherheitsdienst wieder engagieren“, sagte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth auf Anfrage. Bereits vor Monaten war ein Sicherheitsdienst beauftragt worden, an den Wochenenden den Marktplatz in Ribnitz im Blick zu behalten. Damals hieß es, dass sich diese Maßnahme ausgezahlt hätte und die Zahl der Vorfälle – etwa unzulässiger Lärm oder Vermüllung – zurückgegangen sei.

Ab wann der Sicherheitsdienst eingesetzt wird und welche Orte und in welchen Zeiträumen er kontrolliert, müsse noch genau festgelegt werden. Möglich sei, dass die Bestreifung durch die Sicherheitsdienstmitarbeiter ausgeweitet wird. Neben dem Ribnitzer Markt könnten auch die Klosterwiese – da auch die Rückseite des AJZ Kita – und der Bereich der Mühlenberg-Schule kontrolliert werden. „Die Maßnahme ist ein wenig proaktiv. Wir möchten nicht in die Situation kommen, die wir schon einmal hatten“, so Thomas Huth.

Marco Stoll, Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers, begrüßte den Schritt der Verwaltung. „Wenn es der Sicherheit der Bevölkerung und der Ordnung dient, kann es nicht schaden“, so Stoll. Die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsdienstmitarbeitern und der Polizei sei zufriedenstellend gewesen.

Anders sieht es Horst Schacht, Vorsitzender des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Verkehr der Stadtvertretung. „Der Sicherheitsdienst kostet Geld. Wir sollten lieber das Ordnungsamt vernünftig besetzen. Die Mitarbeiter der Verwaltung könnten diese Aufgaben übernehmen“, meint Schacht. Am Montag, 19. Oktober, tagt der Sicherheitsausschuss um 18 Uhr im Ribnitzer Rathaussaal. Dann soll das Thema noch einmal diskutiert werden.

Jugendsozialarbeiter: Stellenprofil erarbeitet

Mit der Verhinderung von Verfehlungen ist es jedoch nicht getan. Den jungen Menschen in der Bernsteinstadt sollen auch Angebote gemacht werden, ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen. Deshalb soll ein Jugendsozialarbeiter engagiert werden. Wie berichtet, steht im städtischen Haushalt ein Budget für eine halbe Stelle zur Verfügung. Über den Landkreis sollen weitere Zuschüsse akquiriert werden, um daraus eine volle Stelle zu machen.

Das Stellenprofil für den Jugendsozialarbeiter ist mittlerweile fertiggestellt worden, wie Silke Kunz, 2. stellvertretender Bürgermeisterin, bestätigte. Das Ziel sei eine aufsuchende Jugendarbeit und die Erarbeitung eines bedarfsgerechten und niedrigschwelligen Angebots. Heißt: In Zusammenarbeit mit den Jugendlichen selbst sollen Angebote erarbeitet werden. „Es geht um Inhalte, die den Nerv der jungen Leute treffen“, so Silke Kunz.

Der Jugendsozialarbeiter soll jedoch nicht bei der Stadt angestellt werden. Die Stadt hofft, die Jam GmbH aus Bad Sülze, die bereits das Ribnitzer Begegnungszentrum betreut, als Träger dieser Stelle gewinnen zu können. Aufgrund der bisherigen guten Zusammenarbeit sei dies „die charmanteste Variante“, sagt Silke Kunz. Die Gespräche mit der Jam GmbH sollen demnächst geführt werden.

Von Robert Niemeyer