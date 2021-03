Ribnitz: Siebenjähriges Mädchen schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten ist am Dienstag ein Kind schwer verletzt worden. Das siebenjährige Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mädchen lief auf die Straße

Nach Angaben der Polizei war das Mädchen in der Rostocker Straße plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Dabei lief die Siebenjährige gegen einen Pkw Kia. Die 37-jährige Fahrerin des Autos konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen unachtsam war und deshalb das herannahende Auto nicht wahrnahm. Der geschätzte Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

Von Robert Niemeyer