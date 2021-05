Ribnitz: So ist die Corona-Lage in den Bodden-Kliniken

Ribnitz-Damgarten

Acht von elf Corona-Patienten im Krankenhaus seien geimpft, hieß es jüngst auf dem Ribnitzer Marktplatz. Eine Aussage, die in den Ribnitzer Bodden-Kliniken für Empörung gesorgt hat. „Alle arbeiten am Limit und sind entsetzt, dass öffentlich solche Dinge gesagt werden“, heißt es von Mitarbeitern des Krankenhauses. Diese möchten lieber anonym bleiben, denn der Anlass der Empörung, die Corona-Protest-Kundgebungen in Ribnitz, sorgen ohnehin bereits für genug Wirbel in der Bernsteinstadt.

Okay, die Bodden-Kliniken hat die Autorin dieser Behauptung, Gitta Stroh, ihrerseits Initiatorin und Rednerin der Corona-Proteste in Ribnitz, nicht explizit erwähnt. Dennoch stellt sich die Frage, was die Inhaberin eines Pflegedienstes denn damit überhaupt aussagen wollte. Sind die Stationen der Krankenhäuser zu voll? Oder gerade das Gegenteil? Oder macht es keinen Sinn, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen? Man ist ja doch nicht geschützt und landet am Ende ja doch im Krankenhaus.

Zweimal Erstimpfung mit leichtem Verlauf

Die OZ hat einmal selbst in der naheliegendsten Möglichkeit nachgefragt und Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken, Dr. med. Reiko Wießner, stellvertretender Ärztlicher Direktor des Krankenhauses und Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, sowie Christina Preußler, Pflegedienstleisterin der Bodden-Kliniken, zum Gespräch über die aktuelle Corona-Lage des Krankenhauses gebeten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Gleich acht Covid-19-Patienten, die bereits geimpft worden sind, habe es im gesamten Verlauf der Pandemie in dem Krankenhaus nicht gegeben. Tatsächlich wurden im Krankenhaus zwei Patienten behandelt, die ihre erste Impfung erhalten hatten, allerdings nur wenige Tage vor der Ansteckung mit dem Coronavirus. „Beide hatten einen leichten Verlauf der Krankheit“, sagt Reiko Wießner.

Grundsätzlich sei es genau so, wie in vielen Veröffentlichungen zuvor bereits erklärt worden sei. Den kompletten Impfschutz hat der Patient erst nach der zweiten Impfung, und dann auch erst etwa zwei Wochen nach dem zweiten Piks.

Wer die erste Impfung erhalten hat, ist zwar auch bereits in einem gewissen Maße geschützt. Aber auch hier erst nach etwa zwei Wochen. Wenige Tage nach dem ersten Piks könne man somit noch nicht von einem wirksamen Schutz sprechen.

Zur Erinnerung: Sowohl der Impfstoff von Astrazeneca als auch der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer müssen zweimal im Abstand von einigen Wochen verabreicht werden.

Das heißt also: Zumindest in den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten ist niemand eingeliefert worden, der sich trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert hat und an Covid-19 erkrankt ist. Die Aussage, dass acht von elf Patienten zumindest dieses Krankenhauses geimpft seien, ist also falsch. Es würden grundsätzlich Ungeimpfte bzw. bekennende Impfgegner mit Covid-19-Erkrankung eingeliefert.

110 Covid-Patienten – 19 Tote

Die jüngste Corona-Welle sei in den Bodden-Kliniken jedoch deutlich spürbar gewesen. Laut Geschäftsführer Gunnar Bölke waren im gesamten vergangenen Jahr, also in etwa zehn Monaten Corona-Pandemie, 40 Covid-19-Patienten eingeliefert worden. Acht davon verstarben. In den ersten vier Monaten dieses Jahres seien es bereits 70 Covid-19-Patienten gewesen. Elf davon verstarben.

Sind es mit der zweiten Corona-Welle im Schnitt acht bis zehn Patienten, die täglich stationär versorgt werden müssen, war es vor einigen Monaten noch etwa die Hälfte. „Und wir sehen vermehrt jüngere Patienten“, sagt Reiko Wießner. Diese würden tatsächlich auch eine längere Behandlung benötigen. Eine Beobachtung, die deutschlandweit bereits gemacht wurde. Ein Grund dafür sei, dass es tatsächlich einen Impfeffekt gibt. Da die ältere Bevölkerung priorisiert geimpft wurde bzw. wird, sind dieses Menschen mittlerweile geschützt.

Ein anderer Grund sei, dass die Mobilität der Menschen im derzeitigen Lockdown höher sei als noch im ersten Lockdown vor etwa einem Jahr. Oder anders gesagt: Die Menschen halten sich nicht mehr so strikt an die Regeln wie noch zu Beginn der Pandemie. „Es gab den Ostereffekt“, nennt Christina Preußler ein Beispiel. Das heißt: Etwa 14 Tage nach dem Osterwochenende stieg die Zahl der eingelieferten Covid-19-Patienten.

Ein freies Intensivbett

Derzeit werden in den Bodden-Kliniken acht Covid-19-Patienten stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation, inklusive Beatmung (Stand: 5. Mai 2021).

Sieben der acht Intensivbetten des Krankenhauses sind belegt (Stand 5. Mai 2021). Eines davon mit dem erwähnten Covid-19-Patienten. Die anderen sechs Betten sind mit Patienten belegt, die andere Krankheiten haben. Nach wie vor würden nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten freizuhalten. „Wir gehen sehr restriktiv vor“, sagt Reiko Wießner. Mit der zweiten Welle gebe es zudem mehr Patienten. „Grundsätzlich liegen wir an der Grenze.“

Ungeachtet der Debatte um die Wirksamkeit einzelner Lockdown-Maßnahmen sei es deshalb richtig und sinnvoll, überhaupt etwas zu tun. „Ohne Maßnahmen wären wir rettungslos untergegangen“, sagt Christina Preußler.

Intensivbetten abgemeldet

Doch das Krankenhaus ist ebenso von einem Problem betroffen wie viele andere. Eigentlich war mit Beginn der Pandemie die Kapazität der Intensivbetten auf zwölf verdoppelt worden, jeweils inklusive Beatmungsgerät. Vier davon mussten jedoch zwischenzeitlich abgemeldet werden, und zwar nicht etwa, weil sie nicht gebraucht werden, sondern weil schlicht und einfach das Personal nicht vorhanden sei.

Das Krankenhaus meldet täglich die zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Am Freitag (7. Mai 2021) beispielsweise hatten die Bodden-Kliniken neun betreibbare Intensivbetten gemeldet.

„Der Personalmangel entsteht auch durch die Corona-Situation“, sagt Christina Preußler. Durch Schul- und Kitaschließungen, Quarantäne, entweder eigene oder der eigenen Kinder, oder sogar eine eigene Erkrankung würden dafür sorgen, dass durchschnittlich eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern ausfällt.

„Gemeinsam haben wir es bisher gut hinbekommen“, sagt Christina Preußler. Keine Station hätte im Laufe der Pandemie geschlossen werden müssen. Jeder Covid-19-Patient hätte behandelt werden können. „Alle haben mitgezogen und zusammengehalten“, so Preußler.

Und das, obwohl die Covid-19-Patienten in der Betreuung einen zusätzlichen Aufwand erfordern. Aufgrund der Ansteckungsgefahr müssen die Ärzte und Krankenschwestern besondere Schutzkleidung tragen. Bis zu sechs Mitarbeiter müssten sich um einen Patienten kümmern, auch weil ein Hauptrisikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung Adipositas sei. Entsprechend aufwendig sei es, diese Patienten zu bewegen.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Zahl der Krankenhaus-Patienten in den nächsten Wochen ebenso verringert wie derzeit die Corona-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Rügen. Chefarzt Reiko Wießner dazu: „Eine Impfung hilft dabei auf jeden Fall.“

Von Robert Niemeyer