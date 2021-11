Ribnitz: So ist die Corona-Lage in den Bodden-Kliniken

Ribnitz-Damgarten

Täglich werden derzeit in der Bundesrepublik neue „Rekordwerte“ in Sachen Corona-Infektionen vermeldet. Die Situation in Deutschlands Krankenhäusern wird offenbar immer dramatischer. In den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten scheint die Lage allerdings noch beherrschbar zu sein. „Es ist handelbar. Montag kann aber schon alles anders sein“, sagt Christina Preußler, Pflegedienstleiterin der Bodden-Kliniken.

Auf der normalen Infektionsstation werden laut Holger Wilcke, Verwaltungsdirektor der Bodden-Kliniken, derzeit (Stand Freitag, 19. November, 12 Uhr) sechs Corona-Patienten behandelt. Fünf davon sind nachgewiesen positiv, einer ist ein Verdachtsfall. „Der Patient weist aber entsprechende Symptome auf. Es fehlt nur die Bestätigung durch das Testergebnis“, sagt Wilcke.

Zwei Covid-19-Intensivpatienten

Auf der Intensivstation (ITS) des Ribnitz-Damgartener Krankenhauses liegen zwei Covid-19-Patienten. Beide müssen beatmet werden. Während auf der Infektionsstation die Hälfte geimpft und die andere Hälfte nicht gegen Corona geimpft ist, sind die beiden Intensiv-Patienten beide ungeimpft. „Das ist das Bild der vergangenen Wochen: Den schweren Krankheitsverlauf haben wir bei Ungeimpften“, sagt Holger Wilcke.

Noch kann das Krankenhaus alle Aufgaben bewältigen. Einzig das Schlaflabor sei derzeit stillgelegt, um die Betten für die allgemeine Corona-Station zu nutzen. Untersuchungen von Schlafstörungen sind also derzeit nicht möglich. „Wir können aber immer noch Notfälle aufnehmen. Noch müssen wir auch keine OPs verschieben. Wir haben aber keine großen Kapazitäten mehr“, sagt Holger Wilcke.

Sieben von zwölf Intensivbetten seien derzeit belegt, zwei davon mit den besagten Covid-19-Patienten. Das Hauptproblem sei dabei nicht die Anzahl der Betten, sondern die Anzahl der Pflegekräfte. Die ITS-Betten seien zwar da, das Personal aber fehle, auch aufgrund der Corona-Pandemie, wenn beispielsweise Eltern mit infizierten Kindern in Quarantäne bleiben. Ein weiteres Problem sei, dass die Blutkonserven zur Neige gehen. „Auch eine Folge der Pandemie. Aber noch ist alles möglich“, sagt Christina Preußler.

Besuche eingeschränkt

Der Vorteil des Krankenhauses sei, dass flexibel reagiert werden könne. Auch die Erfahrungen der Pandemie tragen dazu bei, dass das Haus kurzfristig auf veränderte Lagen eingestellt werden könne. „Das wird täglich überprüft“, sagt Holger Wilcke. Zweimal pro Woche werde die Situation ausführlich besprochen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitarbeiter sollen ebenfalls bestmöglich geschützt werden. An bis zu drei Tagen pro Woche werden Impfungen angeboten, vor allem für die dritte Corona-Impfung, also die Auffrischungsimpfung. „Auch um die Hausärzte zu entlasten“, sagt Christina Preußler.

Darüber hinaus wurden die Besucher wieder eingeschränkt. Begleitpersonen müssen die Patienten an der Eingangstür quasi übergeben, dürfen also nicht mit ins Gebäude. Nur in besonderen Ausnahmen sei das möglich. Die Besuche der Patienten seien auf eine Person pro Patient und Tag beschränkt. Es gilt (noch) die 3G-Regel. Das könne sich in den nächsten Tagen jedoch ändern.

Von Robert Niemeyer