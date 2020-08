Ribnitz-Damgarten/Dierhagen

Müde, aber aufgeregte Kinder, neugierige Eltern und viel beschäftigte Lehrer: Die Spannung auf dem Gelände der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten am Morgen war durchaus greifbar. Wie verhalten sich die Kinder? Funktioniert das Hygienekonzept?

Viele Eltern brachten ihre Kinder persönlich zum ersten Schultag nach dem Ende der Sommerferien zur Schule, auch um die neuesten Informationen zum Schulablauf zu hören. Am Schulstandort in der Berliner Straße in Ribnitz ist in diesem Jahr so gut wie alles anders, nicht nur wegen der Corona-Vorschriften.

Anzeige

Modulschule in der Berliner Straße

„Wir freuen uns, dass ihr hier seid“, sagte Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule, zu den Mädchen und Jungen, die sich auf dem Hartplatz im Schatten der Demmler-Schule versammelt haben. Auf dem Boden waren Punkte markiert, an denen sich die einzelnen Klassen zusammengefunden hatten.

Weitere OZ+ Artikel

Und das waren die 5. und 6. Klassen der Bernsteinschule, die in diesem Schuljahr nicht an dem üblichen Standort unterrichtet werden. Für 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Ribnitz-Damgarten im Bereich der Berliner Straße eine Modulschule gebaut. Hier findet der Unterricht der Orientierungsstufe statt.

Bestimmte Klassenstufen dürfen sich nicht vermischen

Einige der Eltern hatten sich möglicherweise einen Einblick in die neuen Räume erhofft. Das war an diesem Morgen jedoch nicht möglich. „Betriebsfremden Personen ist das Betreten der Gebäude wegen der Hygienevorschriften untersagt“, erklärte Christina Bonke. Erst am Nachmittag gab es eine Führung für die Eltern.

Den einzelnen Verbänden, die aufgrund des Hygienekonzepts voneinander getrennt werden müssen, wurden auf dem Schulhof der Bernsteinschule in Ribnitz verschiedene Schulhofbereiche zugeteilt. Die 5. und 6. Klassen halten sich in den Pausen auf dem Hartplatz neben der neuen Modulschule auf. Quelle: Robert Niemeyer

Weiterhin müssen unter anderem die Klassenstufen an den Schulen in MV in Verbände eingeteilt werden. Die Klassen 1 bis 4 gelten als ein Verband, weiterhin jeweils die Klassen 5/6, 7/8, 9/10 sowie 11/12. Diese Verbände dürfen sich nicht durchmischen, auch nicht in den Pausen.

Viel Verkehr an der Grundschule

„Ich denke schon, dass das klappt. Ich denke, dass die Schule gut vorbereitet ist“, sagte Steffen Neubert am Morgen. Der 34-Jährige brachte seine Tochter Philine zur Schule, die ab diesem Schuljahr die 7. Klasse besucht. „Ich glaube nicht, dass es schwieriger wird“, sagte die Zwölfjährige vor dem Hintergrund der geltenden Regeln. Steffen Neubert schaue angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland skeptisch in Richtung Herbst. „Ich hoffe, dass wir dann nicht schon wieder die Schulen schließen müssen.“

Steffen Neubert brachte seine Tochter Philine zur Schule. Die Zwölfjährige besucht die 7. Klasse der Bernsteinschule in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

„Wir sind zufrieden“, sagte am Nachmittag Christina Bonke. Das Konzept sei aufgegangen. Lediglich am Standort Mühlenberg, wo in diesem Jahr die Grundschüler unterrichtet werden, sei die Verkehrssituation am Morgen schwierig geworden, weil viele Eltern ihre Kinder zur Schule brachten und sich dort länger als nötig aufhielten. „Dennoch sind alle drei Standorte gut gestartet. Alle Lehrer sind da und die Schüler sind motiviert“, so Bonke.

Normaler Schulstart

In der Grundschule „Schwalbennest“ in Dierhagen ist der Schulstart am Montag so erfolgt, „als sei nichts gewesen“, wie Schulleiterin Silke Bretzke sagt. Jedes der insgesamt 65 Schulkinder wurde persönlich begrüßt. Ein Extra gab es für die Schulbeginner, die am Samstag ihre Einschulung auf der Waldbühne in Dierhagen-Strand gefeiert haben. Ausnahmsweise durften die Eltern der 13 Schulstarter am ersten Schultag mit in die Schule.

Henni (7), Lilli (7), Hedda (7), Enie (9), Colleen (8) und Nora (7; v. l.) begrüßen den Schulstart in Dierhagen. Quelle: Timo Richter

Die sollten schließlich das Klassenzimmer kennenlernen und sehen, auf welchem Platz ihr Nachwuchs das Abc lernen wird. Während im normalen Schulalltag Wahlfächer wie Sport oder Musik klassenübergreifend erteilt werden, ist das in Zeiten der Corona-Pandemie anders. Die Kinder erhalten den Unterricht in diesen Fächern nur im Klassenverband.

Kaum Einschränkungen

Große Einschränkungen gibt es sonst nicht. Während des Unterrichts müssen die Kinder keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Außerhalb des Klassenzimmers wird das Tragen einer Schutzmaske zwar empfohlen, ist aber keine Pflicht.

Einen Unterricht nach der Stundentafel will Silke Bretzke gewährleisten. Vier Stunden täglich verbringen die Erstklässler in der Schule, bis zu fünf Unterrichtsstunden beschäftigen sich die Kinder in den höheren Klassen mit Lesen, Schreiben und Rechnen. Bei den Kindern selbst hat Silke Bretzke große Freude über den Schulbeginn ausgemacht.

In der Regionalen Schule „ Rudolf Harbig“ in Damgarten starteten am Montag rund 350 Schülerinnen und Schüler sowie ihre 29 Lehrerinnen und Lehrer ins neue Schuljahr. „Es hat alles gut geklappt“, schätzt Schulleiterin Kerstin Schaperjahn ein. Vor dem Start ins neue Schuljahr seien Eltern und Schüler über die Website der Schule informiert worden, wie Schule unter Corona-Bedingungen funktionieren soll. Am Montag hätten alle Eltern den Hygieneplan der Schule noch einmal in Papierform in die Hand bekommen.

Kerstin Schaperjahn, Leiterin der Regionalen Schule „Rudolf Harbig“ Damgarten, und ihr Stellvertreter Peter Range. Quelle: Edwin Sternkiker

Um eine Durchmischung der Klassenstufen zu vermeiden, wurden diese in Verbände eingeteilt. Die Klassenstufen 7 und 8 bilden einen Verband und werden in angemieteten Räumen des benachbarten Wossidlo-Gymnasiums unterrichtet. Vom Gymnasium habe man im Ergebnis eines Gespräches von Bürgermeister Thomas Huth mit der Leitung des Gymnasiums noch einen zusätzlichen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, berichtet Kerstin Schaperjahn. Er soll für die Gruppenarbeit genutzt werden. Die Klassenstufen 5 und 6 bilden einen weiteren Verband, ebenso die Klassenstufen 9 und 10.

Um ein Zusammentreffen der Klassen 5/6 und 9/10 auf dem Flur zu vermeiden, wurden die großen Pausen um fünf Minuten zeitversetzt, so dass die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassenstufen das Schulhaus etappenweise verlassen beziehungsweise wieder betreten können. Auf dem Schulhof hat jeder Verband seinen abgesteckten Bereich. „Wir werden in den kommenden Tagen genau beobachten, wie sich unser Hygieneplan bewährt. Wo es notwendig ist, werden wir nachjustieren“, so Peter Range, stellvertretender Schulleiter.

Von Robert Niemeyer, Edwin Sternkiker und Timo Richter