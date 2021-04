Ribnitz: So lief die Corona-Demo am Donnerstag

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie gingen in Ribnitz-Damgarten Kritiker der Corona-Regeln auf die Straße. Nach Angaben der Behörden nahmen etwa 180 Menschen an der Demo und der Kundgebung auf dem Marktplatz in Ribnitz teil. Erlaubt sind eigentlich nur 100. Die Behörden sprechen von Verhältnismäßigkeit.