Ribnitz: So schön war die Einschulung an der Bernsteinschule

Ribnitz-Damgarten

Kullernde Freudentränchen, stolze Väter und aufgeregte Mädchen und Jungen: Fast 14000 Kinder in Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Trotz der Corona-Pandemie konnten die Einschulungsfeiern unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. An der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten beginnt gleich in doppelter Hinsicht ein besonderes Schuljahr. Neben den Herausforderungen des Schulbetriebs unter Pandemie-Bedingungen wird sich auf dem Schulcampus selbst einiges verändern.

Enormer Aufwand

„Als wir in die Sommerferien gingen, wussten wir noch gar nicht, ob wir überhaupt eine Einschulungsfeier haben werden“, sagte Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. Um im Begegnungszentrum am Sonnabend die neuen Schüler angemessen begrüßen zu können, hatten die Lehrer, Hortbetreuer und Schulsozialarbeiter einen enormen Aufwand betrieben. Jeder Teilnehmer wurde in einer Liste erfasst. In drei Durchgängen wurde eine kleine Einschulungsfeier veranstaltet. Nach jedem Durchgang wurden sämtliche Stühle desinfiziert.

Anzeige

Familienblöcke: Acht Stühle standen pro Erstklässler zur Verfügung. Quelle: Robert Niemeyer

Weitere OZ+ Artikel

Im großen Saal des Begegnungszentrums waren zudem sogenannte Familienblöcke aufgebaut, jeweils acht zusammenstehende Stühle, die in mindestens anderthalb Metern Abstand voneinander standen. „Wir versuchen, ein bisschen Normalität unter Beachtung der Vorschriften zu schaffen“, sagte Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. „Es gab sehr viel positive Rückmeldung, dass die Familien in größerem Umfang mit dabei sein dürfen.“

Ein Meilenstein der Kindheit

Kathleen Knaute übernimmt zum ersten Mal eine erste Klasse als Klassenlehrerin. "Die Einschulung ist für die Familien ein wichtiger Moment, ein Meilenstein in der Kindheit. Das muss gewürdigt werden", sagt die 35-Jährige. Quelle: Robert Niemeyer

Und so durften nicht nur die Eltern ihre Kinder auf diesem wichtigen Schritt begleiten, sondern auch Großeltern und Geschwister. „Es war sehr emotional und wunderschön“, sagte Anne Eski. Ihr Sohn Paul wird am Montag seinen ersten Schultag haben. „Es wurde das Beste aus der Situation gemacht. Die Kinder wurden liebevoll und warmherzig begrüßt. Und die wichtigsten Menschen durften dabei sein“, so die 33-Jährige.

Zu Beginn eines jeden Durchgangs wurden die Erstklässler von ihrer neuen Klassenlehrerin in den Saal geführt. „Ich bin ganz aufgeregt und freue mich total auf das neue Schuljahr“, sagte Kathleen Knaute. Die 35-Jährige arbeitet seit zwei Jahren an der Bernsteinschule und übernimmt zum ersten Mal eine erste Klasse als Klassenlehrerin. „Ich bin froh, dass wir eine Einschulungsveranstaltung stattfinden lassen können. Das ist für die Familien ein wichtiger Moment, ein Meilenstein in der Kindheit. Das muss gewürdigt werden“, so Knaute.

Videobotschaft der Dritt- und Viertklässler

Ein Live-Programm der größeren Grundschüler auf der Bühne des Begegnungszentrums, wie in normalen Jahren, war nicht möglich. Stattdessen hatten sich die dritten und vierten Klassen der Bernsteinschule überlegt, ihre neuen Mitschüler per Videobotschaft zu begrüßen. Sie sangen ein Lied, erklärten wie ein Klassenraum aussieht, und zeigten die ersten Buchstaben und Zahlen. „Unsere Erstklässler erleben den Schulbeginn in diesem Jahr ganz neu und einzigartig“, so Christina Bonke.

Mit Videobotschaften begrüßten die Dritt-und Viertklässler der Bernsteinschule ihre neuen Mitschüler. Quelle: Robert Niemeyer

Emotionaler Höhepunkt war die Schultütenübergabe. Jedes Kind wurde namentlich aufgerufen und auf die Bühne gebeten. Ein Familienmitglied überreichte dort dann die Zuckertüte, durchweg begleitet von einer liebevollen Umarmung. Zum Dank für die Mühen im Vorfeld überreichten die Erstklässler eine Blume an ihre Eltern. „Es sind schwierige Zeiten und schwierige Bedingungen. Aber gemeinsam kriegen wir das hin“, so Christina Bonke.

Am Montag geht es dann los. Aber nicht nur wegen der Corona-Krise ist das neue Schuljahr an der Bernsteinschule ein besonderes. Die Grundschüler werden nämlich in den nächsten zwei Schuljahren nicht am Standort in der Demmler-Straße unterrichtet, sondern am Standort Mühlenberg. Hintergrund ist, dass im September die Bauarbeiten für die Umgestaltung des Schulcampus hier starten. Unter anderem wird dafür die Demmler-Schule saniert. Und die Grundschule bekommt einen Neubau. In zwei Jahren dürfen die Schulanfänger vom Samstag dann in eine neue Schule einziehen.

Zur Galerie Die Einschulung in der Bernsteinschule: Trotz Corona-Vorschriften ein würdiger Start ins Schulleben.

Von Robert Niemeyer