Investition in Bildung - So sieht’s auf der Baustelle Bildungscampus in Ribnitz aus

In Ribnitz-Damgarten laufen die Arbeiten am derzeit größten Schulbauprojekt des Landes auf Hochtouren. 29,5 Millionen Euro werden hier investiert. Am Dienstag war Grundsteinlegung für die neue Grundschule der Bernsteinschule.