Ribnitz-Damgarten

Michael Gabbert ist seit 1986 der musikalische Leiter der Mecklenburg-Vorpommerschen Blaskapelle. Diese wurde 1956 gegründet. Im vergangenen Jahr wurde sie also 65 Jahre alt. Von vornherein war es nicht geplant, den 65. zu feiern. „Weil sich das zu sehr nach Rente anhört“, sagt Michael Gabbert. Deshalb hatte man sich vorgenommen, 2022 den 66. Geburtstag zu feiern. Frei nach Udo Jürgens „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.“

Aber wie feiern? „Wegen Corona gibt es derzeit noch zu viele Fragezeichen“, sagt der 61-Jährige. Aus diesem Grunde soll das Jubiläum ein paar Nummern kleiner ausfallen. Heißt: So wie bei früheren Jubiläen andere Kapellen einladen, das wird es nicht geben.

„Denkbar wäre aber ein Konzert auf der Freilichtbühne oder im Stadtkulturhaus. Aber wir müssen sehen, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt und was in diesem Jahr in puncto Veranstaltungen möglich sein wird.“ Michael Gabbert und seine Mitstreiter wünschen den Freunden der Blasmusik und allen anderen Menschen ein gesundes neues Jahr.

Von Edwin Sternkiker