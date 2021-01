Eine mangelhafte Müllabfuhr und Unvernunft der Bürger führten in Ribnitz in den 1930er-Jahren dazu, dass einige Straßenzüge nur wenig Glanz ausstrahlten. Es fehlten einheitliche Müllbehälter. Das wollte die Stadtverwaltung nicht länger hinnehmen. So lösten Sie das Problem.