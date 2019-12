Ribnitz: Streithähne auf dem Rewe-Parkplatz

Ribnitz-Damgarten

Zwei Männer haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend die Ribnitz-Damgartener Polizei beschäftigt. Gegen 23.26 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich die beiden Ribnitz-Damgartener auf dem Rewe-Parkplatz in Ribnitz offenbar in die Haare gekriegt hatten. Die angerückten Beamten schlichteten den Streit zwischen dem 35-Jährigen und 39-Jährigen. Nach Aussage des 35-Jährigen hatte der 39-Jährige ihn zudem mit einem Taschenmesser bedroht. Ein solches Messer stellten die Polizisten sicher.

Bereits einige Zeit zuvor war der 39-Jährige der Polizei auf dem Rewe-Parkplatz aufgefallen. Die Beamten hatten ihm einen Platzverweis erteilt. An den hielt er sich offenbar nicht. Aufgrund der mutmaßlichen Bedrohung ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme bei dem 39-Jährigen an. Zuvor hatte das Atemalkoholmessgerät einen Wert von 2,91 Promille angezeigt. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Auch der 35-Jährige musste zur Blutprobenentnahme, allerdings etwa 20 Minuten später. Die Polizei erwischte ihn, als er mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Atemalkoholgehalt lag bei 2,07 Promille. Er muss sich wegen Körperverletzung und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Von Robert Niemeyer