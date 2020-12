Ribnitz: Technik der Bodden-Kliniken wird modernisiert

Ribnitz-Damgarten

Warmer Geldregen für die Bodden-Kliniken. Das Wirtschafts- und Gesundheitsministerium unterstützt die Modernisierung der Technik im Ribnitzer Krankenhaus mit einem sechsstelligen Betrag. In dieser Woche überbrachte Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe zwei Fördermittelbescheide in Höhe von zusammen 740 000 Euro.

Damit sollen die Kältemaschinen für den Kaltwassereinsatz im Krankenhaus erneuert werden, genauer gesagt eine Kältemaschine, die bereits 20 Jahre alt ist. Diese Geräte sorgen unter anderem dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im OP konstant gehalten wird. Außerdem wird damit die Raumluft in Räumen mit technischen Geräten, die Wärme erzeugen, gekühlt. Auch die sogenannten DDC-Komponenten der Gebäudeleittechnik sollen modernisiert werden.

DDC heißt direct digital control. Diese Komponenten übernehmen Steuerungs- und Regelungsaufgaben, beispielsweise für die Heizung oder die Lüftung. Durch die Modernisierung der Gebäudeleittechnik werden bei einem Störungsfall kürzere Reparaturzeiten und eine gesicherte Ersatzteilversorgung gewährleistet.

Weitere Maßnahmen notwendig

„Das ist toll. Wir freuen uns wirklich sehr über die Förderung“, sagt Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken GmbH. Mit der Erneuerung der beiden Anlagen stehe das Krankenhaus am Anfang weiterer Maßnahmen. Weitere Geräte müssten über kurz oder lang ersetzt werden. „Das wird nicht das Ende sein“, so Bölke. Die neue Kältemaschine kostet insgesamt 330 000 Euro, der Eigenanteil für die Klinik beträgt dabei 30 000 Euro. Die Kosten für die Erneuerung der DDC-Komponenten in Höhe von 440 000 Euro werden komplett durch die Förderung finanziert.

„Die Bodden-Kliniken stehen den Patienten aus der Stadt Ribnitz-Damgarten und dem Umland zur Verfügung und sind damit wesentlich für eine starke Gesundheitsversorgung in der Region verantwortlich. Die Einrichtung ist ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Krankenhauslandschaft im Land“, sagte Harry Glawe. In den vergangenen Jahren hat das Land die Bodden-Kliniken regelmäßig gefördert.

Fast 60 Millionen Euro vom Land

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums erhielt das Krankenhaus seit 1990 Einzelfördermittel für langfristige Investitionen, wie etwa Neubauten oder Sanierungsmaßnahmen, in Höhe von rund 45,9 Millionen Euro und Pauschalfördermittel, unter anderem für kleinere bauliche Maßnahmen, in Höhe von rund 13,2 Millionen Euro. Im Jahr 2018 hat das Gesundheitsministerium unter anderem den Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes an den Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten in Höhe von 144 000 Euro unterstützt.

Die Bodden-Kliniken GmbH betreibt neben dem Krankenhaus auch Pflegeheime, Therapieeinrichtungen, altersgerechtes Wohnen und Wohnheime sowie medizinische Versorgungszentren. Das Krankenhaus wurde mit 154 Betten in den Krankenhausplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Diese verteilen sich auf fünf Fachabteilungen: Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Orthopädie/Unfallchirurgie.

Im Jahr 2019 wurden in den Bodden-Kliniken laut Krankenhausstatistik knapp 7500 Fälle behandelt. Das entspricht einer Auslastung von rund 77 Prozent, die durchschnittliche Verweildauer betrug 5,64 Tage.

Von Robert Niemeyer