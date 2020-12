Ribnitz-Damgarten

„Es wurde langsam immer mehr. Am Ende so viel, bis nichts mehr reingepasst hat.“ Die Gründe, warum Menschen der Alkoholsucht verfallen, sind vielfältig. Hans-Peter Hein hatte seinen Job verloren. 40 Jahre lang hatte er als Tierpfleger gearbeitet. Dann wurde er nicht mehr gebraucht. Fünf Jahre lang war der heute 61-Jährige arbeitslos oder hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Schleichend übernahm der Alkohol die Kontrolle über sein Leben.

„Es gab keine Grenzen mehr. Alles war scheiß egal, man kippt nur noch rein“, erinnert sich Hans-Peter Hein. Irgendwann hatte sein Körper genug. Die Hände wollten nicht mehr so richtig, die Nieren waren kaputt. Das Zeichen für Hein, etwas zu ändern. „Dazu muss man aber den Willen haben, sonst hat man keine Chance.“

Wieder ein vernünftiger Mensch werden

Hein hatte den Willen und hat es geschafft. Der 61-Jährige hat seine Sucht erfolgreich bekämpft. „Wieder ein vernünftiger Mensch sein, das war mein Ziel.“ Mittlerweile lebt er wieder in einer eigenen Wohnung. Auf dem Weg geholfen hat ihm vor vier Jahren eine Sucht-Therapie in den Bodden-Kliniken. Ganz besonders geholfen hat ihm dabei die Arbeit auf dem Heimattierhof Ribnitz-Damgarten.

Der Tierhof wurde vor 20 Jahren gegründet, um Suchtkranken im Rahmen einer Arbeitstherapie zu unterstützen, den Weg zurück in ein normales Leben zu finden. Und Hans-Peter Hein hat diesen Weg gefunden. Auf dem Tierhof war er wieder in seinem Element, hatte Tiere um sich herum, wurde gebraucht, wertgeschätzt.

Obwohl Hein vor vier Jahren die Therapie abgeschlossen hat, ist er dem Tierhof treu geblieben. Ehrenamtlich hilft er täglich auf dem Gelände. „Ich gehöre fast schon zum Inventar“, sagt Hein lächelnd. Ställe ausmisten, Tiere füttern, Zäune reparieren, „alle Arbeiten, die ich kann.“ Er brauche die Beschäftigung, Bewegung, Kontakt zu Menschen und zu den Tieren. „Ich bin mit Tieren groß geworden“, sagt der Ribnitz-Damgartener, „hier habe ich Halt. Ich habe nach der Therapie gleich gesagt, hier will ich bleiben.“

16 Tage künstliches Koma

Auch Fred Hubl hat in dem kleinen Tierparadies am Ribnitzer Stadtrand eine neue Aufgabe gefunden. Noch zu DDR-Zeiten hatte der heute 46-Jährige Tierpfleger gelernt. Doch nach der Wende musste er umschulen, um einen Job zu bekommen. Als Maler hat er fortan sein Geld verdient. Wirklich glücklich gemacht hatte ihn das nie. Auch Hubl geriet in die Alkoholspirale. „Eines Tages bin ich auf der Baustelle einfach umgefallen“, erinnert sich der Dierhäger. Sein Zustand war so schlimm, dass er für 16 Tage ins künstliche Koma versetzt werden musste.

Ein Warnschuss zur rechten Zeit, wie sich herausstellte. „Da war für mich klar, dass ich was ändern muss“, so Fred Hubl. Vor einem Monat hat der 46-Jährige die Therapie abgeschlossen. Doch auch er wollte unbedingt auf dem Heimattierhof bleiben. Hier kümmert er sich nun auf 450-Euro-Basis um alles, was anfällt.

Und hier hat Hubl auch wieder zurückgefunden zu dem Beruf, den er sich einst ausgesucht hatte. „Seit ich hier auf dem Hof bin, macht es wieder Spaß. Die Nähe zu den Tieren, die Ruhe, die sie ausstrahlen“, erklärt er, „und die Verantwortung, die man hat, wenn man mit Tieren arbeitet.“

Hoffen auf Spenden

Unter den Pferden habe er sogar zwei Lieblinge. Mit seinem Wissen als Tierpfleger könne er auch Andrea Petrich, Leiterin des Tierhofes, unterstützen. „Mir geht es jetzt sehr gut“, sagt Fred Hubl, „ich bin froh und stolz, dass ich es geschafft habe.“

Er und Hans-Peter Hein hoffen darauf, dass anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zahlreiche Spenden zusammenkommen, und zwar so viel, dass im kommenden Jahr ein neues Klettergerüst gekauft werden kann. Beim Aufbau des Spielplatzes werden beide dann tatkräftig mit anpacken.

Von Robert Niemeyer