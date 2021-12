Ribnitz-Damgarten

Zu gefährlicher „Knotenbildung“, im vergangenen Jahr Grund, den langen Samstag behördlicherseits vorzeitig abzukürzen, kam es dieses Mal eher nicht. Ordnungsamt und Polizei waren sichtbar, sahen aber offenbar keinen Anlass einzugreifen. Dieses Mal war viel Platz. Ohne Musik und Weihnachtsmann teilten sich ein Glühweinbüdchen mit angeschlossener Grillwurst und das Mutzenbäckerzelt mit dem prächtigen Weihnachtsbaum und einigen Besuchern den Markt zwischen Marienkirche und Rathaus. Und die zur Fußgängerzone verwandelte Lange Straße bot reichlich Raum zum Flanieren. Bis 18 Uhr hatte ein größerer Teil der anliegenden Geschäfte geöffnet, die Eingangstüren gepflastert mit den jeweils gültigen Coronaregeln. Hier gilt Maskenpflicht, da 2G plus und dort nur 2G.

Unterschiedliche Corona-Regeln in der Buchhandlung

„Die meisten Gäste fragen gleich beim Hereinkommen, welche Bedingungen sie erfüllen müssen“, erklärt Marion Lietzau. Bei ihr in der Wossidlo-Buchhandlung müssen unterschiedliche Corona-Regeln befolgt werden. Im integrierten Café gilt „2G plus“, nur Genesene und Geimpfte dürfen Verweilen, wenn sie zusätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können, die Nachweise werden spätestens bei Aufgabe der Bestellung kontrolliert. Nur ganz wenige Besucher mussten abgewiesen werden, weil sie nicht getestet waren.

Für den Bibliotheksbereich dagegen galt „nur“ die Maskenpflicht, denn Bücher gehören zum täglichen Bedarf. Insgesamt seien die Maßnahmen umsetzbar, sagte Marion Lietzau, die sich mit dem Umsatz zufrieden zeigte. Doch es gehe vor allem darum, Präsenz zu zeigen. „Ich bin froh über alles, was in dieser Richtung angeboten wird, so eine Initiative muss unterstützt werden“, bestätigte Anke Gabriel, die mit zwei besonders dicken Büchern für lange Abende an der Kasse stand. Auf der Suche nach Adventsstimmung bei abgesagten Weihnachtsmärkten ist sie extra aus Dierhagen in die Bernsteinstadt gekommen.

Ähnlich sieht es Holger Schmidt aus Ribnitz. Am späteren Nachmittag hatte er sich mit Familie, die Eltern waren aus Güstrow angereist, auf den Markt begeben, erste Station für ein Gruppenfoto ist der prächtige Weihnachtsbaum. „Wir wollen die Dämmerung und die festliche Beleuchtung genießen. Und weil viele Geschäfte länger offen halten, wird es sogar ein bisschen schön.“ Besonders lobenswert sei das Engagement der Feuerwehr. Die schenkte seit 10 Uhr Kaffee, Kinderpunsch und Glühwein aus. „Die Stimmung ist gut“, bestätigte Kamerad Berthold Moog. Bis zum Mittag war es eher Kaffee, der die Gäste wärmte, am Nachmittag zog der Glühweinausschank an. Becher für Becher reichten die Kameraden herüber. Die Leute seien in diesem Jahr disziplinierter, „Knotenbildung“ habe er nicht beobachtet, so Moog.

Vollständig Geimpfte ärgern sich über 2G plus

Während es in manchen Geschäften eher ruhig blieb, gaben sich woanders die Kunden fast die Klinke in die Hand. Hier gilt 2G und Maskenpflicht - den Eingangsbereich des Komma10 kontrollierte Ines Gennrich, die an der Kasse den Überblick behielt. Die ankommende Kundschaft machte es ihr leicht, wartete bereitwillig, bis sie einen prüfenden Blick auf die QR-Codes von Michael von Spicazk, seine Frau Hjördis Stuhldreier und Tochter Lena Knauerkese aus Berlin geworfen hat. „Unsere Weihnachtsstimmung ist am Boden“, ärgern sich die vollständig Geimpften über 2G plus. Hier in der Fläche sei es oft kaum umsetzbar, einen aktuellen und zertifizierten Test bei Bedarf zu organisieren und mit Wartezeiten und Schlangestehen verbunden.

Aber wenigstens gab und gibt es ein Testzentrum vor Ort, das auch ohne Termin und für die Kundschaft kostenfrei geöffnet hat. In der Lange Straße hatten es Roy Hietscholt und sein Teamleiter Raik Scheller mit erhöhtem Aufkommen und gesteigertem Bedarf zu tun, auch hier mussten Testwillige mit Abstand draußen warten.

Die Tester hätten sich gefreut, wenn sie von der Absage des Weihnachtsmarkts und dem langen Samstag zeitiger, nicht erst aus der Presse erfahren hätten, so Scheller. Wer generell Wartezeiten beim Testen vermeiden will, kann sich per QR-Code oder über Schnellteststrasse.de einen Termin besorgen.

